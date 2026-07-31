राशि लेकर आवास निर्माण नहीं कराने वाले लाभुकों के विरूद्ध होगा नीलाम पत्र दायर : डीआरडीए निदेशक
किशनगंज राशि लेकर आवास निर्माण नहीं कराने वाले लाभुकों के विरूद्ध होगा नीलाम पत्र दायर : डीआरडीए निदेशकराशि लेकर आवास निर्माण नहीं कराने वाले लाभुको
टेढ़ागाछ, एक संवाददाता । प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा को लेकर डीआरडीए के डायरेक्टर शशिम सौरभ मणि ने टेढ़ागाछ प्रखंड के सभी आवास सहायक और आवास पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। गुरुवार को हुई इस बैठक के दौरान डायरेक्टर ने प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों को द्वितीय और तृतीय किस्त की राशि जल्द प्राप्त कर आवास निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य दिया। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा के क्रम में डायरेक्टर ने निर्देश दिया कि जो लाभुक अब तक आवास निर्माण शुरू नहीं किए हैं, उन्हें नोटिस निर्गत किया जाए।
साथ ही ऐसे लाभुकों के खिलाफ नीलाम पत्र दायर कर राशि की वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश संबंधित आवास सहायकों को दिया। उन्होंने आवास सहायकों को क्षेत्र में भ्रमण कर लंबित आवासों को चिन्हित करने और लाभुकों को प्रेरित कर जल्द निर्माण पूरा कराने को कहा। समीक्षात्मक बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक शंभू मोदक, लेखापाल किसन सिंह सहित सभी आवास सहायक उपस्थित थे।
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