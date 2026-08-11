हर पात्र लाभार्थी तक समय पर पहुंचे योजनाओं का लाभ : डीएम
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। के प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने तकनीकी माध्यमों और
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। डीएम दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) की समीक्षा बैठक हुई। इसमें जिले के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।
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