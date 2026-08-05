बाल संरक्षण कार्यक्रमों की हुई विस्तृत समीक्षा

आजमगढ़, संवाददाता। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) संजय चावला की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना के अनुपालन की समीक्षा के साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना की प्रगति एवं विभिन्न बाल संरक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में बाल देखरेख संस्थानों से संबंधित व्यवस्थाओं, बच्चों के आवास, पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण, सुरक्षा मानकों एवं निरीक्षण रिपोर्ट की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही केस मैनेजमेंट सिस्टम, संस्थागत देखभाल से बच्चों को परिवारों में पुनर्स्थापित करने, परिवार की खोज एवं पुनर्मिलन के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की गई।

दत्तक ग्रहण और अन्य योजनाएँ

एडीएम प्रशासन द्वारा दत्तक ग्रहण, स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर, ग्रुप फॉस्टर केयर एवं आफ्टरकेयर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सहायक व्यक्ति (सपोर्ट पर्सन), फिट पर्सन एवं फिट फैसिलिटी के चिन्हांकन के संबंध में किए गए कार्यों का भी परीक्षण किया गया। उन्होंने बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, अनाथ, एकल अभिभावक अथवा कानूनी संरक्षक के साथ रह रहे बच्चों, आर्थिक रूप से कमजोर एवं मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों की पहचान (मैपिंग), उनके जोखिम स्तर के आकलन तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित कर उनके प्रभावी पुनर्वास के लिए विभागीय समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक, एसीएमओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।