Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बाल संरक्षण कार्यक्रमों की हुई विस्तृत समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
Follow us on Google News
share

आजमगढ़ में बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक हुई, जिसमें 2025-26 और 2026-27 वित्तीय वर्षों की कार्ययोजनाओं की समीक्षा की गई। बच्चों के आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास पर चर्चा की गई। दत्तक ग्रहण, बाल विवाह, श्रम और तस्करी की रोकथाम पर जोर दिया गया।

बाल संरक्षण कार्यक्रमों की हुई विस्तृत समीक्षा

आजमगढ़, संवाददाता। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) संजय चावला की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना के अनुपालन की समीक्षा के साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना की प्रगति एवं विभिन्न बाल संरक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक की समीक्षा

बैठक में बाल देखरेख संस्थानों से संबंधित व्यवस्थाओं, बच्चों के आवास, पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण, सुरक्षा मानकों एवं निरीक्षण रिपोर्ट की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही केस मैनेजमेंट सिस्टम, संस्थागत देखभाल से बच्चों को परिवारों में पुनर्स्थापित करने, परिवार की खोज एवं पुनर्मिलन के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की गई।

दत्तक ग्रहण और अन्य योजनाएँ

एडीएम प्रशासन द्वारा दत्तक ग्रहण, स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर, ग्रुप फॉस्टर केयर एवं आफ्टरकेयर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सहायक व्यक्ति (सपोर्ट पर्सन), फिट पर्सन एवं फिट फैसिलिटी के चिन्हांकन के संबंध में किए गए कार्यों का भी परीक्षण किया गया। उन्होंने बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, अनाथ, एकल अभिभावक अथवा कानूनी संरक्षक के साथ रह रहे बच्चों, आर्थिक रूप से कमजोर एवं मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों की पहचान (मैपिंग), उनके जोखिम स्तर के आकलन तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित कर उनके प्रभावी पुनर्वास के लिए विभागीय समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक, एसीएमओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

बैठक में किन विषयों पर चर्चा की गई?
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना, बच्चों के आवास, पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, और बाल संरक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Azamgarh News Azamgarh Latest News Azamgarh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।