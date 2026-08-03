आवासित महिलाओं और बालिकाओं के मामले सुलझाने पर जोर
डीएम डॉ. अमित पाल की अध्यक्षता में बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं की काउंसिलिंग, पुनर्वासन और प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जुलाई में 31 बच्चों का पुनर्वास और 42 नए प्रकरणों का पंजीकरण हुआ।
डीएम डॉ. अमित पाल की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रेट स्थित सम्राट उदयन सभागार में बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस दौरान उन्होंने वन स्टाप सेंटर में आवासित महिलाओं व बालिकाओं की काउंसिलिंग एवं विधिक प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए उनका पुनर्वासन एवं प्रकरणों का ससमय निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया। बैठक में अध्यक्ष बाल कल्याण समिति ने बताया कि परिवार में पुनर्वासित 31 बच्चों तथा संस्थानों में आवासित 31 बच्चों का फॉलोअप लिया जा रहा है। जुलाई में 33 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जुलाई में देखरेख एवं संरक्षण से संबंधित 42 नये प्रकरण प्राप्त हुए।
इस पर उन्होंने अध्यक्ष बाल कल्याण समिति को निर्देशित किया कि बालकों एवं परिवार में पुनर्वासित बच्चों का फॉलोअप किया जाए। वन स्टाप सेंटर में आवासित महिलाओं व बालिकाओं की कासंसिलिंग एवं विधिक प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए उनका पुनर्वासन एवं प्रकरणों का ससमय निस्तारण किया जाए। बैठक में सदस्य किशोर न्याय बोर्ड ने बताया कि माह जुलाई में 11 नये मामले आए। इस पर डीएम ने निर्देशित किया कि देखरेख एवं संरक्षण से संबंधित बच्चों के मामलों को समयांतर्गत निस्तारित कराएं। बैठक में सीडीओ विनोद राम त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी नीरज कुमार उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें