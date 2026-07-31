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आंगनबाड़ी केंद्रों में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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हाल में निरीक्षण के दौरान बीडीओ को सभी आंगनबाड़ी केंद्र खुले मिले थे बिना पूर्व

आंगनबाड़ी केंद्रों में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

बिहपुर, संवाद सूत्र। प्रखंड मुख्यालय स्थित ट्रायसम भवन में गुरुवार को बीडीओ सह प्रभारी सीडीपीओ अभिनव भारती की अध्यक्षता में बाल विकास परियोजना की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रखंड की सभी महिला पर्यवेक्षिकाएं एवं आंगनबाड़ी सेविकाएं शामिल हुईं। बीडीओ ने कहा कि हाल के निरीक्षण के दौरान सभी आंगनबाड़ी केंद्र खुले मिले। सेविका, सहायिका और बच्चे निर्धारित ड्रेस में उपस्थित पाए गए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना पूर्व स्वीकृति के कोई भी सेविका अथवा सहायिका अनुपस्थित न रहें। ऐसा पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बीडीओ ने सभी केंद्रों पर बिजली कनेक्शन एवं शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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कहा कि जिन केंद्रों पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनकी सूची तत्काल उपलब्ध कराई जाए। बीडीओ ने सेविकाओं को पोषाहार का समय पर वितरण, पोषण ट्रैकर पर नियमित एवं समयबद्ध प्रविष्टि, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना तथा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्रोथ मॉनिटरिंग रिपोर्ट में निरंतर सुधार लाने तथा अन्नप्राशन और गोदभराई जैसी गतिविधियों की जानकारी भी समय पर पोषण ट्रैकर में दर्ज करने पर विशेष जोर दिया।बैठक में एलएस अनीता कुमारी, पिंकी कुमारी एवं शेख अफीफा, वरीय लिपिक हिमांशु कुमार, कार्यपालक सहायक गौतम कुमार, प्रखंड समन्वयक राजकुमार सहित प्रखंड की सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं उपस्थित थीं।

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