नगरीय क्षेत्र के मुख्य मार्गो को अतिक्रमण से मुक्त कराने के निर्देश

मऊ, संवाददाता। जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैंप कार्यालय स्थित सभागार में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के अधीन संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 एवं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स (पीएम स्वनिधि) योजना की निकायवार एवं बैंकवार प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने नगरीय क्षेत्र के मुख्य मार्गों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही सत्यापन कार्य में लापरवाही करने वाले लेखपालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त तहसीलों एवं निकायों में प्राप्त आवेदनों तथा उनके सत्यापन की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की।

समीक्षा कार्य

समीक्षा के दौरान तहसील एवं निकाय स्तर के आंकड़ों में अंतर पाए जाने पर जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निकायों से प्राप्त सभी आवेदनों का पुन: परीक्षण कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही लेखपालों द्वारा किए जा रहे सत्यापन कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करने तथा अधिशासी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी आंकड़ों का मिलान कराने के निर्देश दिए। समीक्षा में मुहम्मदाबाद गोहना एवं मऊ सदर तहसीलों के अंतर्गत नगर निकायों में सत्यापन कार्य लंबित पाया गया। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि केवल पात्र व्यक्तियों को ही योजना का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि पात्रता की जांच निर्धारित मानकों के अनुरूप शत-प्रतिशत पारदर्शिता के साथ की जाए तथा सभी आंकड़े तर्कसंगत एवं प्रमाणिक हों। जियो टैगिंग की समीक्षा में बताया कि कुल 5,180 आवासों की जियो टैगिंग के सापेक्ष 1,005 आवासों की जियो टैगिंग अभी शेष है। जिलाधिकारी ने खराब प्रगति वाले लेखपालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा एक सप्ताह के भीतर समस्त लंबित जियो टैगिंग पूर्ण कराने को कहा। लेखपालवार समीक्षा के दौरान उप जिलाधिकारी सदर को डाटा का मिलान कर संबंधित लेखपालों को अंतिम चेतावनी जारी करने तथा 10 दिनों में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही जिन लाभार्थियों ने प्रथम किस्त प्राप्त होने के बावजूद निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है, उन्हें चिन्हित कर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी, योजना के सत्यापन से जुड़े लेखपाल, परियोजना निदेशक डूडा अरविंद पांडे तथा सभी संबंधित बैंकर्स उपस्थित रहे।