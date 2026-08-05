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प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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सभी विभागों एवं बैंकों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश, उप विकास आयुक्त आदित्य कुमार पियूष की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा

सभी विभागों एवं बैंकों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश जहानाबाद, निज संवाददाता उप विकास आयुक्त आदित्य कुमार पियूष की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी भौतिक रूप से उपस्थित रहे, जबकि प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक के दौरान योजना अंतर्गत ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके साथ ही वेंडर चयन, वेंडर द्वारा की जा रही कार्रवाई, बैंक ऋण स्वीकृति तथा सोलर पैनलों के अधिष्ठापन (इंस्टॉलेशन) की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

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