जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के कार्यों की समीक्षा
रूपौली, एक संवाददाता। जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के कार्यों की समीक्षा को लेकर प्रखंड मुख्यालय स्थित कार्यालय में शनिवार को प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी और
रुपौली, एक संवाददाता। जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के कार्यों की समीक्षा को लेकर प्रखंड मुख्यालय स्थित कार्यालय में शनिवार को प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी और पर्यवेक्षकों की एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन बीडीओ सतेंद्र सिंह की अध्यक्षता में किया गया। बीडीओ सतेंद्र सिंह ने बताया कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य को तेजी से संपादित करने के लिए क्यूआरटी का भी गठन किया गया जिसमें आरओ अमित कुमार अमन,प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ नीरज कुमार, बीएओ कृष्णदेव चौधरी, बीआरसी के लेखा सहायक सुशांत कुमार दास और एक कार्यपालक सहायक शामिल है। प्रखंड क्षेत्र के सभी राजस्व ग्रामों में सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया है।
राजस्व ग्रामों में शैक्षणिक, चिकित्सा, पेयजल एवं स्वच्छता,संचार,परिवहन बैंक ऋण, बिजली की सुविधाएं, भूमि उपयोग एवं सिंचाई, प्रमुख कृषि उत्पाद आदि से संबंधित डाटा को एकत्रित करते हुए पोर्टल पर अपलोड करना है। सर्वे का कार्य 31 अगस्त तक चलेगा।
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