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परिवार कल्याण से बाढ़ राहत तक स्वास्थ्य सेवाओं को धार देने की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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र हुआ मंथन जमालपुर, निज प्रतिनिधि। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) जमालपुर (ईस्ट कॉलोनी) में बुधवार को स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभाव

परिवार कल्याण से बाढ़ राहत तक स्वास्थ्य सेवाओं को धार देने की तैयारी

जमालपुर, निज प्रतिनिधि।प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) जमालपुर (ईस्ट कॉलोनी) में बुधवार को स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवार कल्याण कार्यक्रम, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी, नियमित टीकाकरण अभियान, दवाओं की उपलब्धता तथा आशा कार्यकर्ताओं के लंबित मानदेय भुगतान सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अशोक कुमार पासवान ने की।

बैठक की मुख्य बातें

उन्होंने कहा कि बरसात और संभावित बाढ़ के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं, प्राथमिक उपचार सामग्री तथा स्वास्थ्य सेवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आपात स्थिति में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

टीकाकरण और परिवार कल्याण कार्यक्रम

बैठक में परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं नियमित टीकाकरण अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की गई। सभी स्वास्थ्यकर्मियों को शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य करने तथा प्रत्येक पात्र लाभुक तक सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया गया। इधर, आशा कार्यकर्ताओं के लंबित मानदेय भुगतान को शीघ्र जारी कराने पर भी विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए उनका भुगतान समय पर होना आवश्यक है, जिससे वे पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। मौके पर बीएचएम शिव प्रकाश, बीसीएम प्रभाकर कुमार, एएनएम रितु कुमारी, एएनएम मंजू कुमारी, पीसीआई मोहम्मद राज सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था?
स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाना।

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