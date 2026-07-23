खासमहाल की भूमि का होगा सर्वे, जिलेवार सूची बनेगी
राजस्व मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने की समीक्षा बैठक जमीन की स्थिति, अतिक्रमण का
राजस्व मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने की समीक्षा बैठक जमीन की स्थिति, अतिक्रमण का डाटाबेस तैयार होगा
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो।
सरकार द्वारा निर्णय
सरकार ने राज्य की खासमहाल की जमीन का सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए जिलों में अभियान चलाकर विवरण तैयार किया जाएगा। इससे खासमहाल की जमीन की स्थिति, उपयोग, अतिक्रमण और कोर्ट में लंबित मामलों का अद्यतन डाटाबेस तैयार हो सके।
मंत्री और अधिकारियों की बैठक
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में खासमहाल सिटिजन वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह भी उपस्थित थे।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खासमहाल भूमि के व्यवस्थित प्रबंधन, पारदर्शिता और संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी डीएम को पत्र भेजकर खासमहाल भूमि का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने को कहें। जिलों की जानकारी के आधार पर राज्य स्तर पर खासमहाल भूमि का एकीकृत एवं अद्यतन डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इससे भूमि प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा। भविष्य में नीति निर्माण एवं आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई में भी सुविधा मिलेगी।
सर्वेक्षण कार्य की निगरानी
अधिकारी नियमित सर्वेक्षण कार्य की निगरानी करेंगे
सर्वेक्षण कार्य की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए विभाग के वरीय अधिकारियों की पांच सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। समिति समयबद्ध तरीके से सर्वेक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा करेगी। पूरे अभियान की निगरानी राज्य मुख्यालय स्तर से की जाएगी, ताकि कार्य पारदर्शी, जवाबदेह और निर्धारित समयसीमा में पूरा हो।
समस्याओं और सुझावों पर चर्चा
खासमहाल सिटिजन वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने खासमहाल भूमि से जुड़ी समस्याओं और सुझावों से मंत्री को अवगत कराया। मंत्री ने कहा कि खास महाल की जमीन को फ्री होल्ड करने की सरकार के स्तर से कवायद शुरू की गई है। सरकार जनसहभागिता के माध्यम से खासमहाल भूमि से संबंधित समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सोसाइटी से भी सर्वेक्षण एवं अभिलेख अद्यतन अभियान में सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया。
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