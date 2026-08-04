राजस्व प्राप्ति में आबकारी विभाग ने बनाया नया कीर्तिमान

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश के आबकारी विभाग ने राजस्व प्राप्ति में नया कीर्तिमान बनाया है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल से जुलाई तक 20,862.42 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त किया है। यह गत वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त राजस्व से 12.27 प्रतिशत अधिक है। विभाग ने अकेले जुलाई में 5,052.86 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है जो गत वर्ष इसी माह में प्राप्त राजस्व से 16.04 प्रतिशत अधिक है।

आबकारी विभाग की ऐतिहासिक उपलब्धि

आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व प्राप्ति के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। विभाग ने विगत सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रदेश के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल से जुलाई तक 20,862.42 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त किया गया, जो कि गत वर्ष 2025-26 के इसी अवधि में प्राप्त राजस्व 18,583.19 करोड़ रुपये के सापेक्ष 12.27 प्रतिशत अर्थात् रू. 2,279.23 करोड़ रुपये अधिक है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के जुलाई माह में 5,052.86 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया, जो कि गत वर्ष 2025-26 के इसी माह में प्राप्त 4,354.28 करोड़ रुपये के राजस्व के सापेक्ष 16.04 प्रतिशत अर्थात् 698.58 करोड़ रुपये अधिक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के इसी अगस्त माह में अभी तक 273.87 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है।