आईएसआई के तौकिर बलूच ने प्रिंस खान को भिजवाया पाकिस्तान
दुबई से धनबाद आए कुख्यात प्रिंस खान के करीबी सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी ने पुलिस के समक्ष कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि प्रिंस ने पाकिस्तानी मूल की नौकरानी को अपने फ्लैट में पनाह दी थी। इसके बाद प्रिंस खान ने दुबई में नन्हे की हत्या की प्लानिंग की थी।
दुबई से धनबाद आए कुख्यात प्रिंस खान के करीबी सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी उर्फ मेजर ने पुलिस के समक्ष चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सैफी ने पुलिस को बताया कि दुबई में पाकिस्तानी मूल की नौकरानी फौजिया बलूच का अपने जीजा पाकिस्तानी तौकिर बलूच से अफेयर चल रहा था। तौकिर आईएसआई से जुड़ा था। उसकी मदद से प्रिंस खान पाकिस्तान भागा। पुलिस ने बैंक मोड़ थाना के दो मामलों में सैफी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट सौंपी है। चार्जशीट के साथ पुलिस ने डायरी भी दी है, जिसमें सैफी के सनसनीखेज खुलासे वाले स्वीकारोक्ति बयान को भी शामिल किया गया है। इसी साल 19 अप्रैल को पुलिस ने यूएई के अजमान से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचने पर बंगाल पुलिस के साथ मिलकर सैफी की गिरफ्तारी की थी। चार मई को धनबाद थाना में हुई पूछताछ में उसने पुलिस को गिरोह से जुड़ी कई अहम जानकारियां दीं। उसने बताया कि कि प्रिंस ने फौजिया और तौकिर को अपने फ्लैट में पनाह दी थी। दोनों वहीं लिव इन में रहने लगे। फौजिया प्रिंस की पत्नी सगुफ्ता की दोस्त बन गई। फौजिया ने राज खोला कि तौकिर बलूच आईएसआई से जुड़ा है और दुबई में छिपा है। सगुफ्ता ने भी प्रिंस के रेड कॉर्नर नोटिस और पासपोर्ट रद्द होने की जानकारी फौजिया को दी। इसके बाद तौकिर ने प्रिंस की आईएसआई के लोगो से वीडियो कॉल पर बातचीत कराई। आईएसआई ने प्रिंस को पाकिस्तान बुलाया। बदले में मोटी रकम भी मांगी।
जैश-ए-मोहम्मद से जुड़कर डेरा गाजी खान में है प्रिंस
jail में बंद सैफी ने पुलिस को बताया कि पहले ईरान में बंदर अब्बास पोर्ट के रास्ते पाकिस्तान जाने की बात हुई थी। बाद में हालात ठीक नहीं रहने के कारण ओमान से जहाज के जरिए प्रिंस खान को लेकर तौकिर पाकिस्तान पहुंचा। फिलहाल वह पंजाब प्रांत के सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित डेरा गाजी खान स्थित तौकिर के गांव में रह रहा है। प्रिंस वहां आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ गया है। वहीं बैठ कर झारखंड के लोगों से रंगदारी की मांग करता है। हालांकि हाल के दिनों में उसका गिरोह काफी कमजोर हुआ है। लगातार उसके लड़के पकड़े जा रहे हैं।
नन्हे की हत्या से पहले ही प्रिंस, गोपी व सैफी चले गए थे दुबई
वासेपुर में 12 मई 2021 को हुई सरफुल हसन उर्फ लाला की हत्या के बाद घटनाक्रम तेजी से बदले। सैफी ने पुलिस को बताया कि 2021 अगस्त मे प्रिंस खान ने उससे कहा था कि हमलोग दुबई चलते हैं। घुमेंगे और आईपीएल का मैच भी देखेंगे। इसके बाद प्रिंस खान और गोपी खान ने सेटिंग कर तत्काल में रांची ऑफिस से अपना पासपोर्ट बनवाया। सैफी के पास पहले से ही पासपोर्ट था। दुबई जाने के लिए कोरोना सर्टिफिकेट की जरूरत थी। मटकुरिया के एक डॉक्टर से कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट बनवाया। 31 अक्तूबर को कोलकाता से कोच्ची गए थे। वहां से शारजाह की फ्लाइट पकड़ कर सैफी, प्रिंस खान और उसका बड़ा भाई गोपी खान दुबई चले गए। कुछ दिन होटल में रहे, फिर वहीं फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगे। दुबई में बैठ कर ही नन्हे की हत्या की प्लानिंग की। 24 नवंबर 2021 को नन्हे की हत्या कराई और दुबई से ही वीडियो जारी कर प्रिंस खान ने हत्या की जिम्मेवारी ली थी।
कोयला में नहीं मिली इंट्री तो जमीन का काम करने लगा प्रिंस
सैफी ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2019 में पलामू जेल से छूटने के बाद प्रिंस खान ने वासेपुर आकर कोयला का धंधा करने का निर्णय लिया था, लेकिन ढुलू महतो ने हमलोग को कोयले के काम में नहीं घुसने दिया और बोला कि कोयले का काम छोड़ दो। सैफी ने बताया कि कोयला में इंट्री नहीं मिलने के बाद लाला खान, अजहर व साहब कुरैशी सहित अन्य के साथ मिल कर प्रिंस खान जमीन का काम करने लगा। सभी प्रिंस को नियमित रूप से रंगदारी देने लगे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंRavikant Jha
शॉर्ट बायो : रविकांत झा पिछले 24 वर्षों से पत्रकारिता फील्ड में हूं। फिलहाल ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं।
परिचय एवं अनुभव
रविकांत झा झारखंड के मीडिया जगत के एक जानेमाने नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 24 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के लिए क्राइम और रेलवे बिट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अखबार के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के लिए भी रविकांत रोचक व पठनीय कंटेंट देते रहते हैं। इनकी झारखंड की पत्रकारिता में गहरी पैठ है।
करियर का सफर
रविकांत झा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण धनबाद से की थी। रविकांत वर्ष 2010 तक दैनिक जागरण धनबाद के साथ रहे। जागरण में वे शिक्षा, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के साथ रेलवे और धर्म-अध्यात्म व समाज जैसों विषयों को कवर करते थे। यह वह दौर था जब कागजों और पैक्स से पत्रकारिता कंप्यूटर और ई-मेल पर शिफ्ट हो रहा था। वर्ष 2010 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद का दामन थामा। वर्ष 2010 में मीडिया जगत में न्यू मीडिया का अंकुरण हो चुका था। हिन्दुस्तान में रहते उन्होंने क्राइम और रेलवे जैसी बिट पर अपनी गहरी पहचान बनाई। न्यू मीडिया के साथ तालमेल बैठाते हुए वे प्रिंट के साथ-साथ ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के लिए भी बेहतर सामग्री दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.COM (एकाउंट्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में भी डिग्री कोर्स किया है। पत्रकारिता में रहते कई कानूनी कार्यशाला में शामिल हो चुके हैं। पत्रकारिता की अचार संहिता की बारीकी समझ है। हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित मोबाइल जर्नलिज्म (MoJo) की कार्यशाला में भी हिस्सा ले चुके हैं। धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अपराध और अपराधियों के क्रोनोलॉजी से वे वाकिफ हैं।
विशेषज्ञता
क्राइम (सामान्य अपराध के साथ-साथ सीबीआई, ईडी, सीआईडी, रेल क्राइम व नक्सल गतिविधि)
रेलवे (रेलवे में ईस्टर्न जोन की हर छोटी-बड़ी गतिविधि)
पैनल डिस्कशन का पेशेवर तरीके से संचालन