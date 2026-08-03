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अल अंसारी एक्सचेंज से प्रिंस खान का पैसा जा रहा पाकिस्तान

By Ravikant Jha
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान के करीबी सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी से बड़े खुलासे किए हैं। रंगदारी का पैसा दुबई के जरिए पाकिस्तान भेजा जा रहा है। सैफी की पूछताछ से गिरोह के आर्थिक तंत्र का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस और एजेंसियां प्रिंस की आर्थिक गतिविधियों को रोकने में जुटी हैं।

अल अंसारी एक्सचेंज से प्रिंस खान का पैसा जा रहा पाकिस्तान

वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान से जुड़े अब तक के सबसे बड़े खुलासे सामने आए हैं। धनबाद पुलिस ने प्रिंस के करीबी सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी उर्फ मेजर से कई राज उगलवाए हैं। पुलिस ने सैफी से पूछताछ के आधार पर गिरोह के आर्थिक तंत्र की कलई खोल दी। सैफी ने पुलिस को बताया है कि दुबई की सबसे बड़ी फॉरेन एक्सचेंज अल अंसारी एक्सचेंज से प्रिंस के पास झारखंड के लोगों से वसूली गई रंगदारी की रकम पाकिस्तान पहुंच रही है। भारत से दुबई के सोहराब के एकाउंट में हवाला के जरिए रंगदारी का पैसा जाता है। दुबई से अल अंसारी एक्सचेंज के माध्यम से पाकिस्तान के तौकिर बलूच के खाते में पैसा पहुंचता है। दुबई से कोलकाता एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद धनबाद पुलिस ने सैफी के खिलाफ चार्जशीट सौंपी है। चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि प्रिंस खान आईएसआई से जुड़े तौकिर बलूच के गांव पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संरक्षण में रह रहा है। पुलिस के साथ-साथ राज्य व केंद्रीय एजेंसियां प्रिंस खान की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने में जुटी हैं।

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प्रिंस के आठ गुर्गों की ट्रांजेक्शन में प्रमुख भूमिका

सैफी से हुई पूछताछ में यह बात सामने आई है कि हवाला, एकाउंट से एकाउंट, बिटकॉइन और एटीएम कैश डिपॉजिट से रंगदारी की रकम की लेन-देन हो रही है। इसमें गिरोह के आठ गुर्गों की प्रमुख भूमिका रही है। विशाल मिश्रा और सद्दाम रंगदारी का पैसा जमा कर काला शकील और उसके भाई जिशान को देता था। शकील व जिशान पैसों को कोलकाता के एजेंट के माध्यम से हवाला के जरिए दुबई तक पहुंचाते थे। दुबई में प्रिंस, उसका बड़ा भाई गोपी खान और गोपी का साला रितिक को कैश में दुबई की करेंसी दिरहम मिलती थी। वहीं बिटकॉइन का काम गैंग के लिए आजम खान, साहेब कुरैशी, काबिज होदा उर्फ काबिज कुरैशी मुख्यरूप से देखते थे। भारत के अवैध ऐप और वेबसाइट के जरिए भारत में बिटकॉइन खरीदकर इसका यूजर नेम और पासवर्ड प्रिंस वे गोपी को उपलब्ध करा दिया जाता था।

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दुबई के एजेंट भारत के खातों में डलवाते हैं रकम

पुलिस को सैफी से पता चला है कि दुबई के एजेंट गिरोह के सदस्यों को भारत के अलग-अलग राज्यों के बैंक खातों का विवरण देते हैं। उन खातों में यहां रंगदारी के पैसे डाले जाते हैं। डिपोजिट स्लिप प्रिंस खान को व्हाट्सऐप पर भेजी जाती है। स्लिप देख कर एजेंट दुबई में गिरोह को दिरहम दे देता है। इसमें मूलरूप से दुबई में काम करनेवाले भारतीय मूल के मजदूरों के खातों का इस्तेमाल होता है। इन सभी खातों का विवरण पुलिस ने निकाल लिया है। दुबई में ऐप व वेबसाइट से कैश आउट कर रकम निकाल ली जाती है। एक जानेमाने टेलर मालिक का बेटा असगर अली, आजम खान, काला शकील व जिशान एटीएम से कैश डिपोजिट कर इसकी पर्ची प्रिंस को भेजते थे। दुबई में प्रिंस पर्ची एजेंट को दिखाता था और कैश दिरहम प्राप्त कर लेता था। तमाम ट्रांजेक्शन में लगे प्रिंस के गुर्गों को 10 प्रतिशत कमीशन मिलता है।

एके-47 लेकर आशीष रंजन खोज रहा था प्रिंस को

सैफी ने पुलिस को बताया कि लाला की हत्या के बाद वर्ष 2021 में झारखंड की जेल में बंद यूपी के गैंगस्टर अमन सिंह और अमन का गुर्गा जेसी मल्लिक रोड निवासी आशीष रंजन की प्रिंस खान से भी दुश्मनी हो गई थी। दरअसल लाला को मारने में अमन और आशीष रंजन का नाम आया था। सैफी ने बताया कि इकबाल खान भी आशीष रंजन का सपोर्ट कर रहा था। अमन सिंह के साथ मिल कर इकबाल खान ने प्रिंस खान को मारने की योजना बनाई। हर साल मुर्हरम में अपनी गली के पास स्थित इमामबाड़ा में प्रिंस खान अखाड़ा करवाता था। इस सूचना पर आशीष रंजन को एके-47 के साथ प्रिंस को मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन इसकी भनक प्रिंस को लग गई और वह इमामबाड़ा नहीं पहुंचा। बाद में अमन साहू से संपर्क कर प्रिंस ने पैसा भेज कर दो झोला हथियार मंगवाए थे। गोपी ने इन हथियारों को हीरा ड्राइवर के घर रखवाया था। आशीष रंजन का वर्ष 2025 में प्रयागराज में यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया था.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धनबाद पुलिस ने किससे पूछताछ की?
धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान के करीबी सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी से पूछताछ की।
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लेखक के बारे में

Ravikant Jha

शॉर्ट बायो : रविकांत झा पिछले 24 वर्षों से पत्रकारिता फील्ड में हूं। फिलहाल ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं।


परिचय एवं अनुभव
रविकांत झा झारखंड के मीडिया जगत के एक जानेमाने नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 24 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के लिए क्राइम और रेलवे बिट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अखबार के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के लिए भी रविकांत रोचक व पठनीय कंटेंट देते रहते हैं। इनकी झारखंड की पत्रकारिता में गहरी पैठ है।


करियर का सफर
रविकांत झा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण धनबाद से की थी। रविकांत वर्ष 2010 तक दैनिक जागरण धनबाद के साथ रहे। जागरण में वे शिक्षा, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के साथ रेलवे और धर्म-अध्यात्म व समाज जैसों विषयों को कवर करते थे। यह वह दौर था जब कागजों और पैक्स से पत्रकारिता कंप्यूटर और ई-मेल पर शिफ्ट हो रहा था। वर्ष 2010 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद का दामन थामा। वर्ष 2010 में मीडिया जगत में न्यू मीडिया का अंकुरण हो चुका था। हिन्दुस्तान में रहते उन्होंने क्राइम और रेलवे जैसी बिट पर अपनी गहरी पहचान बनाई। न्यू मीडिया के साथ तालमेल बैठाते हुए वे प्रिंट के साथ-साथ ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के लिए भी बेहतर सामग्री दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.COM (एकाउंट्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में भी डिग्री कोर्स किया है। पत्रकारिता में रहते कई कानूनी कार्यशाला में शामिल हो चुके हैं। पत्रकारिता की अचार संहिता की बारीकी समझ है। हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित मोबाइल जर्नलिज्म (MoJo) की कार्यशाला में भी हिस्सा ले चुके हैं। धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अपराध और अपराधियों के क्रोनोलॉजी से वे वाकिफ हैं।


विशेषज्ञता
क्राइम (सामान्य अपराध के साथ-साथ सीबीआई, ईडी, सीआईडी, रेल क्राइम व नक्सल गतिविधि)
रेलवे (रेलवे में ईस्टर्न जोन की हर छोटी-बड़ी गतिविधि)
पैनल डिस्कशन का पेशेवर तरीके से संचालन

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