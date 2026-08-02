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अमृत भारत योजना से बदलेगा राजखरसावां रेलवे स्टेशन का स्वरूप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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राजखरसावां रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास अमृत भारत योजना के तहत 30 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। इसमें नई सुविधाएँ जैसे कि आधुनिक प्रतीक्षालय, लिफ्ट और एस्केलेटर शामिल हैं। रेल मंत्री ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी, और कहा कि यात्री सुविधाओं में सुधार होगा।

अमृत भारत योजना से बदलेगा राजखरसावां रेलवे स्टेशन का स्वरूप

खरसावां। अमृत भारत योजना के तहत राजखरसावां रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। करीब 30 करोड़ रुपये की लागत से स्टेशन को आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में खूंटी सांसद कालीचरण मुंडा के अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। रेल मंत्री ने बताया कि राजखरसावां स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। परियोजना अंतर्गत नए स्टेशन भवन, आधुनिक प्रतीक्षालय, शौचालय, पार्किंग, परिसंचारी क्षेत्र, बेहतर पहुंच मार्ग, प्लेटफॉर्म विस्तार एवं सतह सुधार, 12 मीटर चौड़ा फुट ओवरब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर, सौंदर्यीकरण और दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है।

सांसद का प्रश्न

सांसद कालीचरण मुंडा ने लोकसभा में पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 06 अगस्त, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजखरसावां रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी थी और क्या लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से स्टेशन भवन के पुनर्निर्माण, सभी प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट-एस्केलेटर, राष्ट्रीय ध्वज, हरित क्षेत्र, प्रतिमा स्थल जैसी सुविधाओं की घोषणा की थी।

रेल मंत्रालय का उत्तर

इसके उत्तर में रेल मंत्रालय ने पुष्टि की कि स्टेशन पर विकास कार्य जारी है। रेल मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में स्टेशन पर उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था और फुट ओवरब्रिज जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पुनर्विकास के बाद यात्रियों को और अधिक आधुनिक एवं सुविधाजनक सेवाएं मिलेंगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राजखरसावां रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कब हो रहा है?
राजखरसावां रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास अमृत भारत योजना के तहत जारी है।
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