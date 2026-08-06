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6 स्टेशनों का पुनर्विकास, 108 ट्रेनें और नई परियोजनाओं की सौगात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत तेजी से हो रहा है। भागलपुर स्टेशन पर हावड़ा-जमालपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 108 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए एस्केलेटर, लिफ्ट और दिव्यांगजन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

6 स्टेशनों का पुनर्विकास, 108 ट्रेनें और नई परियोजनाओं की सौगात

भागलपुर, वरीय संवाददाता। लोकसभा में सांसद अजय कुमार मंडल के अतारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत भागलपुर संसदीय क्षेत्र के 6 रेलवे स्टेशनों (भागलपुर, कहलगांव, नवगछिया, पीरपैंती, सबौर और शिवनारायणपुर) का कायाकल्प तेजी से जारी है।​भागलपुर स्टेशन वर्तमान में हावड़ा-जमालपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कुल 108 ट्रेनों से जुड़ चुका है। यात्रियों की सहूलियत के लिए क्षेत्र के स्टेशनों पर 4 एस्केलेटर, 10 लिफ्ट और दिव्यांगजन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही, 3,169 करोड़ रुपये की भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट दोहरीकरण और 303 करोड़ रुपये की भागलपुर बायपास लाइन समेत कई बड़ी रेल परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है।

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रेल मंत्री ने बताया कि बिहार के रेल बजट को 2009-14 के 1,132 करोड़/वर्ष से 9 गुना बढ़ाकर 2026-27 में 10,379 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सांसद ने इन सौगातों के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया।

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