आज कई शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी होंगे सेवानिवृत
भागलपुर से बलराम मिश्र की रिपोर्ट के अनुसार टीएमबीयू में कई शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों की सेवानिवृत्ति हो रही है। इसमें वरीय शिक्षक डॉ. सुदामा यादव, डॉ. अंजू और अन्य प्रशाखा पदाधिकारी शामिल हैं। उनके सम्मान में एक विदाई समारोह आयोजित किया जा रहा है।
भागलपुर से बलराम मिश्र की रिपोर्ट टीएमबीयू में प्रशासनिक भवन सहित कई शिक्षकेतर कर्मी और शिक्षकों की सेवानिवृति होगी। विवि की वरीय शिक्षक डॉ. सुदामा यादव, पीजी होम साइंस की डॉ. अंजू सहित विवि के प्रशाखा पदाधिकारी सुनील कुमार, राजीव कुमार सहित अन्य सेवानिवृत होंगे। उनके लिए विदाई समारोह आयोजित किया जा रहा है।
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