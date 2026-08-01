Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सेवानिवृत शिक्षक को दी गई विदाई, उनके कार्यों को सराहा गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
Follow us on Google News
share

चांडिल के कुकडू प्रखंड के पीएम श्री 2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय में शिक्षक आश्रन अली अंसारी के 32 वर्षों की शैक्षणिक सेवा के बाद विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शिक्षकों और छात्रों ने उन्हें सम्मानित किया और उनके अनुशासन एवं समर्पण का उल्लेख किया। कई प्रमुख लोग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

सेवानिवृत शिक्षक को दी गई विदाई, उनके कार्यों को सराहा गया

चांडिल। कुकडू प्रखंड अंतर्गत पीएम श्री 2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय ईचाडीह में शुक्रवार को शिक्षक आश्रन अली अंसारी के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षक आश्रन अली अंसारी 32 वर्षों की शैक्षणिक सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुए। विदाई समारोह में शिक्षकों और वक्ताओं ने कहा कि आश्रन अली अंसारी ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन, समर्पण और गुणवत्ता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। समारोह के दौरान छात्रों एवं शिक्षकों नें उन्हें शॉल, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान रघुवर कुमार, वार्ड सदस्य सानू कुमार, एसएमसी के पूर्व अध्यक्ष सदानंद कुमार, एसएमसी अध्यक्ष भाग्यवती महतो, कर्णवीर कुमार, मानिक बनर्जी, गणेश कुमार आदि शिक्षक मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:Khagaria News: सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षक को दी समारोहपूर्वक विदाई
ये भी पढ़ें:Khagaria News: सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षक को दी समारोहपूर्वक विदाई
ये भी पढ़ें:Saraikela News: सेवानिवृत्त शिक्षक के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Adityapur News Adityapur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।