सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट उम्र बढ़ाएगी यहां की सरकार

अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल की जाएगी।

शिवराज चौहान ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन के मामले अदालती कार्रवाइयों के चलते लंबित हैं। वे नहीं चाहते हैं कि अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन के बगैर कोई परेशानी हो, इसलिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने संबंधी सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि इससे जुड़े सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। सभी पर गहन विचार-विमर्श करने के बाद इसे लागू किया जाएगा।

#MadhyaPradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan raises the retirement age of state government employees from 60 to 62 years (File pic) pic.twitter.com/eIhewWtGXg