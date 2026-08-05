वेतन वृद्धि व आठवें वेतन आयोग पर हुई चर्चा

छिबरामऊ, संवाददाता। बेसिक शिक्षा पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक कोषागार परिसर में अध्यक्ष भारत सिंह वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सेवानिवृत्त शिक्षकों की लंबित समस्याओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया तथा उनके शीघ्र समाधान की मांग उठाई गई। पदाधिकारियों ने कहा कि वर्षों से लंबित प्रकरणों के कारण पेंशनर्स को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में महामंत्री सेवक राम यादव, कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेशप्रसाद झा, उपाध्यक्ष भारत सिंह प्रजापति, बालिस्टर सिंह, राजाराम पाल, नवाज खान, रामशंकर शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने वर्ष 2013, 2014 और 2015 की राष्ट्रीय वेतन वृद्धि से संबंधित पीओ (पेमेंट ऑर्डर) अपर निदेशक शिक्षा, कानपुर कार्यालय से अब तक जारी न होने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया।