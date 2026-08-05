वेतन वृद्धि व आठवें वेतन आयोग पर हुई चर्चा
छिबरामऊ में बेसिक शिक्षा पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जहाँ सेवानिवृत्त शिक्षकों की लंबित समस्याओं पर चर्चा की गई। अध्यक्ष भारत सिंह वर्मा ने शीघ्र समाधान की मांग की। पदाधिकारियों ने वर्ष 2013 से 2015 की राष्ट्रीय वेतन वृद्धि से संबंधित पीओ जारी न होने पर असंतोष व्यक्त किया और शीघ्र कार्रवाई की अपील की।
छिबरामऊ, संवाददाता। बेसिक शिक्षा पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक कोषागार परिसर में अध्यक्ष भारत सिंह वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सेवानिवृत्त शिक्षकों की लंबित समस्याओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया तथा उनके शीघ्र समाधान की मांग उठाई गई। पदाधिकारियों ने कहा कि वर्षों से लंबित प्रकरणों के कारण पेंशनर्स को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में महामंत्री सेवक राम यादव, कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेशप्रसाद झा, उपाध्यक्ष भारत सिंह प्रजापति, बालिस्टर सिंह, राजाराम पाल, नवाज खान, रामशंकर शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने वर्ष 2013, 2014 और 2015 की राष्ट्रीय वेतन वृद्धि से संबंधित पीओ (पेमेंट ऑर्डर) अपर निदेशक शिक्षा, कानपुर कार्यालय से अब तक जारी न होने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया।
पदाधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों से इस मामले में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण कराने की मांग की। इसके अलावा बैठक में आठवें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों और उससे सेवानिवृत्त शिक्षकों को मिलने वाले लाभों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अंत में संगठन ने निर्णय लिया कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा।
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