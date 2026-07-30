रिटायर शिक्षक के खाते से निकाले पौने तीन लाख

कोतवाली अंतर्गत रिटायर शिक्षक से धोखाधड़ी कर उनके खाते से पौने तीन लाख रुपये निकालने का मामला सामना आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। जनरलगंज, कोतवाली निवासी रिटायर शिक्षक बालकिशन शर्मा ने बताया कि उनके बैंक खाते में छह लाख पांच हजार रुपये जमा थे। जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हुए थे। आरोप है कि 23 जून को वह जनसुविधा केंद्र पर जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी करा रहे थे। इसी दौरान संजय सैनी नामक व्यक्ति ने धोखे से उनका एक चेक हासिल कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि चेक पर घर के खर्च के लिए 20-30 हजार रुपये भरने की बात कही गई थी, लेकिन चेक वापस नहीं किया गया।