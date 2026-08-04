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बाइक सवार बदमाशों ने रिटायर्ड अफसर के गले से छीनी सोने की चेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ के जानकीपुरम में दो बाइक सवार बदमाशों ने सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक कुमार से सोने की चेन झपट ली। पीड़ित ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना के समय मौके पर उचित रोशनी नहीं थी। पीड़ित को बदमाशों द्वारा पहले हमले की आशंका है।

बाइक सवार बदमाशों ने रिटायर्ड अफसर के गले से छीनी सोने की चेन
बाइक सवार बदमाशों ने रिटायर्ड अफसर के गले से छीनी सोने की चेन

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र स्थित जानकीपुरम में रविवार देर रात बाइक सवार दो बदमाश एक सेवानिवृत्त अधिकारी के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के सेवानिवृत्त उपमहानिदेशक अशोक कुमार, जो सेक्टर-एच, जानकीपुरम के निवासी हैं, दो अगस्त की रात करीब 11 बजे घर के बाहर टहल रहे थे। वह चार नंबर चौराहे से एसबीआई रोड होते हुए अपने घर के पास ही पहुंचे थे कि अचानक पीछे से आए दो बाइक सवार युवकों ने झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन तोड़ ली और तेज रफ्तार से फरार हो गए।

घटना का विवरण

अशोक कुमार ने बताया कि घटना इतनी तेजी से घटी कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। घटनास्थल पर पर्याप्त रोशनी नहीं थी, और बाइक की पीछे की लाइट भी बंद थी, जिससे नंबर प्लेट पढ़ पाना संभव नहीं हो सका। उन्होंने यह भी बताया कि बाइक की आवाज भी काफी धीमी थी, जिससे उन्हें आते हुए भांप पाना मुश्किल था।

पुलिस की कार्रवाई

पीड़ित के अनुसार, घटना से करीब 10 मिनट पहले जब वह घर से लगभग 150-200 मीटर दूर एक पुलिया पर बैठे थे, तभी संभवतः यही दोनों युवक वहां से गुजरे थे और उन पर ईंट फेंकी थी। उस वक्त उन्होंने इसे महज शरारत समझकर टाल दिया था, लेकिन अब उन्हें आशंका है कि बदमाश उसी वक्त उनकी रेकी कर रहे थे।

परिवार और पुलिस प्रतिक्रिया

घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम (112) पर कॉल किया, जिसके करीब 15-20 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित ने गुडंबा थाने में तहरीर देकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी और लूटी गई चेन बरामद करने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है。

सामान्य प्रश्न

घटना कब और कहाँ हुई?
घटना लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र स्थित जानकीपुरम में रविवार देर रात हुई।
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