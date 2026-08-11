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दफदार-चौकीदार पंचायत ने दिया धरना, सौपा मांग पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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बिहार राज्य दफादार-चौकीदार पंचायत ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। उन्होंने सेवानिवृत्त दफादार-चौकीदारों को एसीपी का लाभ, मैट्रिक पास चौकीदारों को एरियर भुगतान और चुनाव भत्ते की मांग की। उनके अच्छे कामों के बावजूद हाजिरी में कटौती से प्रताड़ना का आरोप लगाया गया।

दफदार-चौकीदार पंचायत ने दिया धरना, सौपा मांग पत्र

सेवानिवृत दफादार-चौकीदारों को एसीपी का लाभ देने की मांग की कहा, उपस्थित रहने पर भी हाजिरी काटकर किया जा रहा प्रताड़ित (पेज चार) भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार राज्य दफादार-चौकीदार पंचायत ने मंगलवार को विभिन्न मांगों के समर्थन में लिच्छवी भवन के पास धरना दिया। धरना स्थल पर हुई सभा की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र पासवान व संचालन संत सिंह ने किया। धरना के दौरान एक शिष्टमंडल डीएम नितिन कुमार सिंह से मिलकर मांग पत्र सौंपा। उन्होंने दफादार-चौकीदारों को प्रोन्नति का लाभ देने, कार्य के दौरान तथा सेवानिवृत दफादार चौकीदारों को एसीपी का लाभ देने की मांग रखी। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त मैट्रिक पास चौकीदारों को एरियर भुगतान करने, कार्य क्षेत्र से बाहर ड्यूटी लगाने पर यात्रा व आवासन भत्ता का लाभ देने, सेवानिवृत्त चौकीदार व दफादारों को तीन माह के अंदर सेवांत लाभ देने की मांग की।

उनका कहना था कि पिछले चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन, अभी तक चुनाव भत्ता का भुगतान नहीं किया गया। थाने में उपस्थित रहने पर भी चौकीदार की हाजिरी काटकर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने इसकी जांच मजिस्ट्रेट से कराकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। धरना में हीरा पासवान, ठाकुर प्रसाद यादव, मनसा सिंह, रामजी सिंह, रामनारायण आदि थे।

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