दफदार-चौकीदार पंचायत ने दिया धरना, सौपा मांग पत्र

सेवानिवृत दफादार-चौकीदारों को एसीपी का लाभ देने की मांग की कहा, उपस्थित रहने पर भी हाजिरी काटकर किया जा रहा प्रताड़ित (पेज चार) भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार राज्य दफादार-चौकीदार पंचायत ने मंगलवार को विभिन्न मांगों के समर्थन में लिच्छवी भवन के पास धरना दिया। धरना स्थल पर हुई सभा की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र पासवान व संचालन संत सिंह ने किया। धरना के दौरान एक शिष्टमंडल डीएम नितिन कुमार सिंह से मिलकर मांग पत्र सौंपा। उन्होंने दफादार-चौकीदारों को प्रोन्नति का लाभ देने, कार्य के दौरान तथा सेवानिवृत दफादार चौकीदारों को एसीपी का लाभ देने की मांग रखी। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त मैट्रिक पास चौकीदारों को एरियर भुगतान करने, कार्य क्षेत्र से बाहर ड्यूटी लगाने पर यात्रा व आवासन भत्ता का लाभ देने, सेवानिवृत्त चौकीदार व दफादारों को तीन माह के अंदर सेवांत लाभ देने की मांग की।