सिंहवाड़ा:सड़क हादसे में रिटायर्ड अधिकारी जख्मी

सिंहवाड़ा:सड़क हादसे में रिटायर्ड अधिकारी जख्मी
शुक्रवार की सुबह दरभंगा-मुजफ्फरपुर उच्च पथ 27 पर कुमरपट्टी में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 65 वर्षीय सुधीर कुमार और उनकी पत्नी 59 वर्षीय नीलम झा जख्मी हो गए। हादसे के तुरंत बाद कार का एयरबैग खुल गया, जिससे दंपत्ति सुरक्षित बच गए।
शैलेन्द्र कुमार,सिंहवाड़ा। दरभंगा-मुजफ्फरपुर उच्च पथ 27 पर कुमरपट्टी में शुक्रवार की सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से एक कार में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने डिवाइडर से टकरा गयी। इस घटना में मधुबनी जिले के रहिका थाने के बसौली निवासी रिटायर्ड सहायक जीएसटी आयुक्त 65 वर्षीय सुधीर कुमार व उनकी पत्नी 59 वर्षीया नीलम झा जख्मी हो गयी। स्थानीय स्तर पर दोनों का उपचार कराया गया। बताया गया है कि दोनों अपने गांव से कार से पटना जा रहे थे। इसी दौरान कुमरपट्टी चौक के पास पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी कार में टक्कर मार दी।
इससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। घटना के बाद चालक मौके से ट्रक लेकर भाग निकला। उन्होंने बताया कि टक्कर के तुरंत बाद कार का एयरबैग खुल गया, जिससे दोनों सुरक्षित बच गए। मौके पर पहुंची सिमरी पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया। सिमरी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि दोनों को मामूली चोटें आई हैं।
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