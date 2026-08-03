‘पेंशनर्स की मांगें नहीं मानीं तो चुनाव में करेंगे विरोध’
उत्तराखंड सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स फोरम की मासिक बैठक में पेंशनर्स की समस्याओं और गोल्डन कार्ड की खामियों पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो चुनाव में विरोध किया जाएगा। बैठक में योग के महत्व पर भी चर्चा की गई।
कमलेश कुमार हल्द्वानी। उत्तराखंड सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स फोरम की मासिक बैठक में पेंशनर्स की लंबित समस्याओं, गोल्डन कार्ड की खामियों और केंद्र सरकार के पेंशन संबंधी अधिनियम पर नाराजगी जताई गई। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने पेंशनर्स की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आगामी चुनाव में पुरजोर विरोध किया जाएगा।फोरम की बैठक सोमवार को संघ भवन, बद्रीपुरा में एससी पंत की अध्यक्षता में हुई। बैठक की शुरुआत उत्तराखंड के योग प्रभारी वीसी ओली ने योग के महत्व पर जानकारी देकर की। योग प्रशिक्षक एमसी तिवारी ने भी अपने अनुभव साझा किए। सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता सीसी जोशी ने गोल्डन कार्ड से जुड़ी समस्याएं उठाते हुए इनके समाधान के लिए संगठन से प्रभावी कदम उठाने की मांग की।
सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता एमसी पंत और सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता गुलाब राम ने सदस्यों से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। बैठक का संचालन सचिव जेसी पंतोला ने किया। वीएस गैडा, डीके बिष्ट, सीएस पांडेय, जेएस कन्याल, मदन राम, टीसी जोशी, एचसी जोशी, प्रकाश चंद्र जोशी, आरके अग्रवाल और केडी भट्ट आदि मौजूद रहे।
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