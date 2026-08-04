कर्मचारियों को चाहिये पुरानी पेंशन : माधव

बदायूं। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक सोमवार के लिये कोषागार प्रांगण स्थित पेंशनर्स भवन में की गयी। जिला अध्यक्ष मोहन स्वरूप गुप्ता ने पेंशनर्स की समस्यायें सुनी। प्रांतीय पर्यवेक्षक कवि माधव मिश्र ने पेंशनर्स की समस्याओं के शीघ्र निराकरण पर जोर देते हुये कहा कि आठवें वेतन आयोग में पुरानी पेंशन बहाली की रिपोर्ट शीघ्र जारी की जाये। 50 प्रतिशत डीए मर्जर के साथ महंगाई ध्यान में रखते हुये फिटमेंट फैक्टर आदि मांग पूरी की जायें। कहा जब सांसद, विधायक, विधानपरिषद सदस्यों को पेंशन दी जा रही है तब कर्मचारियों को भी पेंशन दी जानी चाहिये। संप्रेक्षक राजेश कुमार जौहरी ने आठवें वेतन आयोग द्वारा धीमी गति से की जा रही कार्यवाही पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कंप्यूटराइजेशन व डिजिटलाइजेशन के इस दौर में अधिक समय लगाना पेंशनर्स व कर्मचारियों को गले नहीं उतर रहा है।वरिष्ठ