कर्मचारियों को चाहिये पुरानी पेंशन : माधव
बदायूं में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक हुई। जिला अध्यक्ष मोहन स्वरूप गुप्ता ने पेंशनर्स की समस्याओं पर चर्चा की। कवि माधव मिश्र ने पुरानी पेंशन बहाली और पेंशन के मुद्दों पर तेजी से कार्यवाही की मांग की। असंतोष जताते हुए कहा कि डिजिटलाइजेशन में देरी बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
बदायूं। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक सोमवार के लिये कोषागार प्रांगण स्थित पेंशनर्स भवन में की गयी। जिला अध्यक्ष मोहन स्वरूप गुप्ता ने पेंशनर्स की समस्यायें सुनी। प्रांतीय पर्यवेक्षक कवि माधव मिश्र ने पेंशनर्स की समस्याओं के शीघ्र निराकरण पर जोर देते हुये कहा कि आठवें वेतन आयोग में पुरानी पेंशन बहाली की रिपोर्ट शीघ्र जारी की जाये। 50 प्रतिशत डीए मर्जर के साथ महंगाई ध्यान में रखते हुये फिटमेंट फैक्टर आदि मांग पूरी की जायें। कहा जब सांसद, विधायक, विधानपरिषद सदस्यों को पेंशन दी जा रही है तब कर्मचारियों को भी पेंशन दी जानी चाहिये। संप्रेक्षक राजेश कुमार जौहरी ने आठवें वेतन आयोग द्वारा धीमी गति से की जा रही कार्यवाही पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कंप्यूटराइजेशन व डिजिटलाइजेशन के इस दौर में अधिक समय लगाना पेंशनर्स व कर्मचारियों को गले नहीं उतर रहा है।वरिष्ठ
उपाध्यक्ष रविंद्र मोहन सक्सेना ने कहा कि किसी पेंशनर्स का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा ने बैठक का संचालन किया। सुभाष चंद्र शर्मा, गिरिराज किशोर गुप्ता, आरके मिश्र, आयशा परवीन, महेश चंद्र सक्सेना, हरिओम सिंह, ब्रजेश कुमार चौहान, लाडले बाबू, इरफान हुसैन, अशोक कुमार शर्मा मौजूद थे।
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