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रिटायर कैप्टन का निधन, राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्ठि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। रिटायर कैप्टन बिहारी सिंह (76 वर्ष) की शनिवार की रात

रिटायर कैप्टन का निधन, राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्ठि

लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। रिटायर कैप्टन बिहारी सिंह (76 वर्ष) की शनिवार की रात लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ गंगा नदी के सतीघाट पर की गयी। मुखाग्नि उनके बड़े पुत्र प्रदीप ने दी।दोकटी थाना क्षेत्र के बहुआरा गांव के रहने वाले बिहारी सिंह साल 1968 में फौज में भर्ती हुए थे। साल 1971 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में वह शामिल हुए थे। वर्ष 1996 में कैप्टन से सेवानिवृत्त होने के बाद इलाहाबाद में परिवार के साथ रहते थे। उनके छोटे भाई और शिक्षक सुरेंद्र सिंह के अनुसार उनके परिवार में पत्नी शैलकुमारी के अलावे दो पुत्र प्रदीप और संदीप हैं।

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बड़े पुत्र प्रदीप इलाहाबाद यूर्निवसिटी में प्रोफेसर हैं, जबकि छोटे पुत्र संदीप बैंक मैनेजर हैं। परिजनों का कहना है कि करीब एक साल से वह अस्वस्थ थे। प्रयागराज में निधन होने के बाद परिवार के लोग रात में ही पार्थिव शरीर लेकर गांव आ गये। रविवार की सुबह पुलिस लाइन से पहुंची गार्द ने गंगा तट पर सलामी दी। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने भी पहुंचकर श्रद्धाजंलि दी। इस मौके पर चौकी प्रभारी लालगंज शिवमूर्ति तिवारी, सिपाही नरसिंह पटेल, संदेश कुमार, प्रशांत कुमार आदि थे।

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