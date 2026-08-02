रिटायर कैप्टन का निधन, राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्ठि
लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। रिटायर कैप्टन बिहारी सिंह (76 वर्ष) की शनिवार की रात
लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। रिटायर कैप्टन बिहारी सिंह (76 वर्ष) की शनिवार की रात लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ गंगा नदी के सतीघाट पर की गयी। मुखाग्नि उनके बड़े पुत्र प्रदीप ने दी।दोकटी थाना क्षेत्र के बहुआरा गांव के रहने वाले बिहारी सिंह साल 1968 में फौज में भर्ती हुए थे। साल 1971 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में वह शामिल हुए थे। वर्ष 1996 में कैप्टन से सेवानिवृत्त होने के बाद इलाहाबाद में परिवार के साथ रहते थे। उनके छोटे भाई और शिक्षक सुरेंद्र सिंह के अनुसार उनके परिवार में पत्नी शैलकुमारी के अलावे दो पुत्र प्रदीप और संदीप हैं।
बड़े पुत्र प्रदीप इलाहाबाद यूर्निवसिटी में प्रोफेसर हैं, जबकि छोटे पुत्र संदीप बैंक मैनेजर हैं। परिजनों का कहना है कि करीब एक साल से वह अस्वस्थ थे। प्रयागराज में निधन होने के बाद परिवार के लोग रात में ही पार्थिव शरीर लेकर गांव आ गये। रविवार की सुबह पुलिस लाइन से पहुंची गार्द ने गंगा तट पर सलामी दी। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने भी पहुंचकर श्रद्धाजंलि दी। इस मौके पर चौकी प्रभारी लालगंज शिवमूर्ति तिवारी, सिपाही नरसिंह पटेल, संदेश कुमार, प्रशांत कुमार आदि थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें