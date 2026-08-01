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दो अगस्त को रद्द सात मेमू ट्रेनों का परिचालन रहेगा सामान्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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दो अगस्त को रद्द सात मेमू ट्रेनों का परिचालन रहेगा सामान्यदो अगस्त को रद्द सात मेमू ट्रेनों का परिचालन रहेगा सामान्यदो अगस्त को रद्द सात मेमू ट्रेनों

दो अगस्त को रद्द सात मेमू ट्रेनों का परिचालन रहेगा सामान्य

संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा-2026 को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल ने दो अगस्त को प्रस्तावित रोलिंग ब्लॉक के कारण पूर्व में निरस्त, शॉर्ट टर्मिनेटेड व शॉर्ट ओरिजिनेटेड की गई सात मेमू ट्रेनों का परिचालन बहाल कर दिया है। अब सभी ट्रेनें रविवार को अपने निर्धारित समय व मार्ग के अनुसार संचालित होंगी। रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार 68046/68045 आसनसोल-आद्रा-आसनसोल मेमू, 68090/68089 आद्रा-मिदनापुर-आद्रा मेमू, 68077/68078 आद्रा-भागा-आद्रा मेमू, 68056 टाटानगर-आसनसोल मेमू, 18116/18115 चक्रधरपुर-गोमो-चक्रधरपुर मेमू, 68055 आसनसोल-टाटानगर मेमू व 68060 आसनसोल-बराभूम मेमू अपने सामान्य समय-सारणी के अनुसार चलेंगी। रेलवे की ओर से यात्रियों से संशोधित समय-सारणी के अनुसार यात्रा की योजना बनाने की अपील की गई है।

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इससे संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों समेत दैनिक यात्रियों को भी राहत मिलेगी।

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