डेढ़ करोड़ से संवरेगा औचवा आश्रम मंदिर
विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने महाभारत कालीन औचवा आश्रम में स्थित शिव और हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मुख्यमंत्री से धनराशि की स्वीकृति मांगी। डेढ़ करोड़ रुपये की स्वीकृति पर भूमि पूजन और आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर कई प्रमुख लोग शामिल हुए, जिसमें डॉ. ओपी श्रीवास्तव भी शामिल थे।
विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने धार्मिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण को लेकर महाभारत कालीन औचवा आश्रम पर स्थित शिव मंदिर और हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट में आग्रह किया था। इसके तहत डेढ़ करोड़ की धनराशि स्वीकृति होने पर विधायक ने विशिष्ट अतिथि डॉ. ओपी श्रीवास्तव के साथ संयुक्त रूप से मंत्रो उच्चारण के बीच भूमि पूजन किया। विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते बताया लंबे समय से उपेक्षित आश्रम पर बने पौराणिक मंदिरों को लेकर कायाकल्प कराने के लिए मुख्यमंत्री समक्ष प्रस्ताव रखा था, जिसको लेकर उन्होंने विकास के लिए धनराशि स्वीकृति कर निर्माण कार्यदाई संस्था सौंपा गया।
जिसके तहत मुहूर्त के अनुसार आश्रम पर हवन पूजन के साथ आधारशिला रखी गई। लखनऊ से आए विशिष्ट अतिथि डॉ. ओपी श्रीवास्तव, आश्रम संरक्षक राम भूषण, हरि कृष्ण, आनंद बाजपेई समेत प्रमुख लोग साक्षी बने हैं। इस मौके पर मीडिया प्रभारी दिनेश सोमवंशी समेत तमाम लोग मौजूद रहे हैं।
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