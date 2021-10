देश निश्चिंत रहें! देश में कोयले की कोई कमी नहीं, बिजली की नहीं होगी किल्लत: केंद्र सरकार Published By: Himanshu Jha Wed, 13 Oct 2021 06:15 AM लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली।

Your browser does not support the audio element.