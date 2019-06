देशभर में भीषण गर्मी, महाराष्ट्र में गड्ढे से पानी निकाल कर पीने को लोग हैं मजबूर

देशभर में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। हालत ये है कि राजधानी दिल्ली में पारा लगातार चढ़ता जा रहा और लोग इससे बचने के लिए धूप में निकलने से परहेज कर रहे हैं। तो वहीं, देश के कुछ जगहों पर पारा 48 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंच रहा है। इस झुलसा देनेवाली गर्मी के बीच देश के कुछ हिस्से में जल संकट इस कदर विकराल हो गया है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वे प्यास कैसे बुझाएं।

महाराष्ट्र में तो जलसंकट इतना बढ़ गया है कि लोग वहां के कुछ जगहों पर लोग एक गड्ढे से पानी निकालकर पीने को मजबूर हैं।

महाराष्ट्र के अकोला के कवाथा गांव में पानी का संकट इस कदर बढ़ गया है कि लोग गड्ढे से पानी निकालकर पीने को मजबूर हैं। एक गांववाले ने कहा- पानी निकालने के लिए हमें कॉलेस समय को एडजस्ट करना पड़ रहा है। इससे हमारी पढ़ाई पर असर पड़ता है। एक कंटेनर को भरने में घंटों लग जाते हैं और 1600 लोग एक गड्ढे से पानी निकालकर पीते हैं।

Maharashtra: Residents of Kawatha village in Akola face acute water crisis & forced to consume water from a pit.A villager says,'Have to adjust college timings as we have to fetch water, it affects our studies, takes hours to fill 1 container,1600 people consume water from 1 pit' pic.twitter.com/FUnTZs0f0d