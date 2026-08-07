लोहार आरक्षण की मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल दिल्ली रवाना
सूर्यपुरा, एक संवाददाता।है, बल्कि वर्ष 2006 में लोहार के स्थान पर लोहारा'किए गए संशोधन को सुधारने की मांग कर रही है। उन्होंने अधिनिय
सूर्यपुरा, एक संवाददाता। लोहार समुदाय के आरक्षण संबंधी मुद्दे को लेकर जनतंत्र आवाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष राज किशोर शर्मा के नेतृत्व में दिल्ली रवाना हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने सांसदों, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुअल ओराम तथा मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांग रखी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें