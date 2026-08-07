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लोहार आरक्षण की मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल दिल्ली रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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सूर्यपुरा, एक संवाददाता।है, बल्कि वर्ष 2006 में लोहार के स्थान पर लोहारा'किए गए संशोधन को सुधारने की मांग कर रही है। उन्होंने अधिनिय

लोहार आरक्षण की मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल दिल्ली रवाना

सूर्यपुरा, एक संवाददाता। लोहार समुदाय के आरक्षण संबंधी मुद्दे को लेकर जनतंत्र आवाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष राज किशोर शर्मा के नेतृत्व में दिल्ली रवाना हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने सांसदों, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुअल ओराम तथा मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांग रखी।

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