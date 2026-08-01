सदर अस्पताल का रिसर्च इंटरनेशनल जनरल में प्रकाशित

मोतिहारी में सदर अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग द्वारा किया गया रिसर्च अंतरराष्ट्रीय जनरल में प्रकाशित हुआ है। शोध से पता चला है कि गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच करने से नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। बिहार सरकार भी गर्भवती महिलाओं को नियमित जांच के लिए प्रेरित कर रही है।

मोतिहारी। सदर अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग द्वारा किया गया रिसर्च अब अंतरराष्ट्रीय जनरल में प्रकाशित हुआ है। रिसर्च से यह साफ हुआ है कि गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच कराने से नॉर्मल डिलीवरी की संभावना काफी बढ़ जाती है। रिसर्च विभाग की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. सुरुचि स्मृति के नेतृत्व में किया गया। इसमें डॉ. प्रतिभा और डॉ. स्नेहा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। 112 महिलाओं पर हुए अध्ययन के बाद इसका खुलासा किया गया है। डॉ. सुरुचि स्मृति ने बताया कि गर्भधारण से लेकर 41 हफ्ते तक 112 महिलाओं की लगातार जांच की गई। जो महिलाएं पूरे 41 हफ्तों तक लगातार चेकअप कराती रहीं, उनमें से अधिकांश महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हुई। उन्होंने बताया कि इससे यह साबित होता है कि गर्भावस्था के दौरान नियमित चिकित्सकीय परामर्श और जांच से मां और बच्चे दोनों स्वस्थ रहते हैं और सिजेरियन की नौबत कम आती है।

सरकार भी कर रही प्रेरित बिहार सरकार भी गर्भवती महिलाओं को प्रेरित कर रही है कि वे गर्भधारण के दौरान कम से कम 4 बार सरकारी अस्पताल में आकर जांच कराएं। सदर अस्पताल में हर साल लगभग 8000 नॉर्मल डिलीवरी होती हैं। सीजेरियन करीब 12 सौ होती है।

अम्नियोटिक फ्लुइड पर चल रहा नया रिसर्च डॉ. सुरुचि ने बताया कि विभाग में एक और नया रिसर्च चल रहा है। इसमें गर्भ में पल रहे बच्चे के चारों ओर मौजूद पानी यानी अम्नियोटिक फ्लुइड की मात्रा को अल्ट्रासाउंड के माध्यम से मापा जा रहा है। यह जानने की कोशिश है कि पानी की मात्रा कम या ज्यादा होने से बच्चे पर क्या असर पड़ता है। यह रिसर्च भी डॉ. सुरुचि स्मृति और उनके छात्रों द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टरों का मानना है कि इस तरह के रिसर्च से सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और बेहतर होगी।

सीएस डॉक्टर दिलीप कुमार ने शोध टीम को बधाई दी है विदित हो कि डीएनबी का दूसरा शोध प्रकाशित हुआ है।डीएनबी के डायरेक्ट डॉक्टर कुमार अमृतांशु ने बताया कि शोध डीएनबी करवा रहा है।