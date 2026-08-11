पीजी गणित विभाग के शोधार्थियों के बीच अंकपत्र वितरित
-मौके पर शोधार्थियों ने पीजी गणित विभाग में किया पौधरोपण, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गणित विभाग में प्री पीएचडी सत्र 2023-24 के शोधार्थियों के कोर्स वर्क की मार्कशीट वितरण के अवसर
-मौके पर शोधार्थियों ने पीजी गणित विभाग में किया पौधरोपण आरा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गणित विभाग में प्री पीएचडी सत्र 2023-24 के शोधार्थियों के कोर्स वर्क की मार्कशीट वितरण के अवसर पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. विजय सिंह, प्रो. डॉ. गुरुदयाल सिंह और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. दीपक मांझी के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में शोधार्थियों ने उत्साहपूर्वक पौधे लगाए। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना रहा। इस अवसर पर प्री पीएचडी सत्र 2023-24 के शोधार्थी सदाशंकर राय, आशीष कुमार, विक्रांत कुमार, विनोद तिवारी, सोनू कुमार मिश्रा, चंदन यादव, अतुल, प्रवीण, रतन, गांधी राय, प्रीति प्रिया, ब्यूटी, अनामिका राज, आरती एवं पूनम निश्चल सहित अन्य शोधार्थी मौजूद रहे।
वहीं पीएटी सत्र 2025 के हिमांशु चौबे, अमित सिंह, प्रीति कुमारी, दीपा राज समेत अन्य छात्र-छात्राओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया।
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