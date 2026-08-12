‘शोध की गुणवत्ता के लिए विश्वसनीयता जरूरी’
काशी विद्यापीठ के समाजशास्त्र विभाग में शोध सलहाकार समिति की बैठक हुई। शोधार्थियों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कुलपति प्रो. एके त्यागी ने शोध की गुणवत्ता पर जोर दिया, जबकि विभागाध्यक्ष प्रो. अमिता सिंह ने आंकड़ों के चयन और विश्लेषण के महत्व को बताया। बैठक में कई प्रोफेसर और डॉ. उपस्थित रहे।
वाराणसी। काशी विद्यापीठ के समाजशास्त्र विभाग में मंगलवार को शोध सलहाकार समिति की बैठक में संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों के निर्देशन में पंजीकृत शोधार्थियों ने अपनी छमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। अध्यक्षीय वक्तव्य में कुलपति प्रो. एके त्यागी ने शोध की गुणवत्ता का आधार उसकी विश्वसनीयता और वस्तुष्ठिता पर आधारित बताया। विभागाध्यक्ष प्रो. अमिता सिंह ने बताया कि किसी भी शोध में आकड़ों का चयन उनका विश्लेषण एवं सांख्यिकी तकनीकी का विशेष महत्व है। बैठक में प्रो. ब्रजेश कुमार सिंह, डॉ. सौम्या यादव, डॉ. जयप्रकाश यादव, प्रो. कुमुद सिंह, प्रो. दयाशंकर सिंह यादव, प्रो. ध्रूवभूषण सिंह, प्रो. अरुण पाण्डेय, प्रो. भावना, प्रो. आलोक कुमार कश्यप, डॉ. कमलेश कुमार सिंह, डॉ. सुजीत कुमार सिंह, डॉ. अखिलेश कुमार सिंह, डॉ. दिनेश सिंह कुशवाहा, डॉ. कृष्ण मोहन द्विवेदी, डॉ. पीयूष कुमार श्रीवास्तव, डॉ. चन्द्रशेखर, डॉ. संजय कुमार सोनकर आदि उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें