‘शोध की गुणवत्ता के लिए विश्वसनीयता जरूरी’

वाराणसी। काशी विद्यापीठ के समाजशास्त्र विभाग में मंगलवार को शोध सलहाकार समिति की बैठक में संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों के निर्देशन में पंजीकृत शोधार्थियों ने अपनी छमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। अध्यक्षीय वक्तव्य में कुलपति प्रो. एके त्यागी ने शोध की गुणवत्ता का आधार उसकी विश्वसनीयता और वस्तुष्ठिता पर आधारित बताया। विभागाध्यक्ष प्रो. अमिता सिंह ने बताया कि किसी भी शोध में आकड़ों का चयन उनका विश्लेषण एवं सांख्यिकी तकनीकी का विशेष महत्व है। बैठक में प्रो. ब्रजेश कुमार सिंह, डॉ. सौम्या यादव, डॉ. जयप्रकाश यादव, प्रो. कुमुद सिंह, प्रो. दयाशंकर सिंह यादव, प्रो. ध्रूवभूषण सिंह, प्रो. अरुण पाण्डेय, प्रो. भावना, प्रो. आलोक कुमार कश्यप, डॉ. कमलेश कुमार सिंह, डॉ. सुजीत कुमार सिंह, डॉ. अखिलेश कुमार सिंह, डॉ. दिनेश सिंह कुशवाहा, डॉ. कृष्ण मोहन द्विवेदी, डॉ. पीयूष कुमार श्रीवास्तव, डॉ. चन्द्रशेखर, डॉ. संजय कुमार सोनकर आदि उपस्थित रहे।