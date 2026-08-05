Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गंगा के तेज बहाव में बहे दो कांवड़ियों को एसडीआरएफ ने बचाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

हरिद्वार में कांगड़ा पुल के पास गंगा में स्नान के दौरान दो कांवड़िए तेज बहाव में बहने लगे। एसडीआरएफ टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोनों को सुरक्षित बचा लिया। कांवड़ियों की पहचान लवकुश और सूरज के रूप में हुई। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सावधानी बरतने की सलाह दी।

गंगा के तेज बहाव में बहे दो कांवड़ियों को एसडीआरएफ ने बचाया

हरिद्वार। कांगड़ा पुल के पास गंगा स्नान के दौरान पैर फिसलने से दो कांवड़िए तेज बहाव में बहने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर तैनात एसडीआरएफ टीम ने कार्रवाई करते गंगा में छलांग लगाई। रेस्क्यू अभियान में दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कांवड़ियों की पहचान लवकुश 18 वर्ष पुत्र मनीष कुमार निवासी नजीबाबाद और सूरज 25 वर्ष पुत्र कालू राजवंशी निवासी जिला नवादा बिहार के रूप में हुई। एसडीआरएफ के जवानों ने गंगा में उतरकर दोनों को सुरक्षित किनारे पहुंचाया। मौके पर दोनों को प्राथमिक उपचार दिया गया। जिसके बाद दोनों कांवड़ियों की स्थिति सामान्य हो गई। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं से गंगा में स्नान के दौरान पूरी सावधानी बरतने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

ये भी पढ़ें:नगर निगम घाट पर डूब रहे पंजाब के शिवभक्त की बचाई जान
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dehradun News Ganga Dehradun Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।