गंगा के तेज बहाव में बहे दो कांवड़ियों को एसडीआरएफ ने बचाया

हरिद्वार। कांगड़ा पुल के पास गंगा स्नान के दौरान पैर फिसलने से दो कांवड़िए तेज बहाव में बहने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर तैनात एसडीआरएफ टीम ने कार्रवाई करते गंगा में छलांग लगाई। रेस्क्यू अभियान में दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कांवड़ियों की पहचान लवकुश 18 वर्ष पुत्र मनीष कुमार निवासी नजीबाबाद और सूरज 25 वर्ष पुत्र कालू राजवंशी निवासी जिला नवादा बिहार के रूप में हुई। एसडीआरएफ के जवानों ने गंगा में उतरकर दोनों को सुरक्षित किनारे पहुंचाया। मौके पर दोनों को प्राथमिक उपचार दिया गया। जिसके बाद दोनों कांवड़ियों की स्थिति सामान्य हो गई। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं से गंगा में स्नान के दौरान पूरी सावधानी बरतने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।