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रेस्क्यू अभियान में चार बालश्रमिक मुक्त कराए गए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत में बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी और श्रम प्रवर्तन अधिकारी भूरेलाल के नेतृत्व में कई प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण किया गया, जिसमें चार बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द करते हुए श्रम कानून के नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई।

रेस्क्यू अभियान में चार बालश्रमिक मुक्त कराए गए

पीलीभीत। डीएम के निर्देश पर जिला प्रोबेशन अधिकारी के सहयोग से श्रम प्रवर्तन अधिकारी भूरेलाल के निर्देशन में बीसलपुर में बाल श्रम कराने वाले प्रतिष्ठानों पर बालश्रम उन्मूलन के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। इसमें बाल श्रमिकों को बालश्रम से मुक्त कराया गया। मेडिकल, मैकेनिक शॉप, होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबों, कपड़े की दुकानों, किराना स्टोर, स्टील वर्क्स आदि पर चेकिंग की गई। कार्यवाही करते हुए चार बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त कराकर सभी बालकों को वर्चुअल रूप से बाल कल्याण समिति पीलीभीत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति द्वारा सभी बच्चों के परिजनों को भविष्य में बालश्रम ने कराने की हिदायत देते हुए सभी बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी बीसलपुर भूरे लाल ने बताया कि बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 अंतर्गत खतरनाक प्रक्रिया में दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध एक वर्ष तक की सजा या 50 हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। संयुक्त अभियान में श्रम प्रवर्तन प्रवर्तन अधिकारी भूरेलाल, चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक निर्वान सिंह, थाना एचटी प्रभारी निरीक्षक गोविंद सिंह, काउंसलर अभिषेक शुक्ला, मनीष, थाना बीसलपुर पुलिस बीसलपुर संयुक्त रूप से शामिल रहे।

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