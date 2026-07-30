गंगा के तेज बहाव में डूबते शिवभक्त को एसडीआरएफ ने बचाया
गंगा के तेज बहाव में डूबते शिवभक्त को एसडीआरएफ ने बचाया गंगा के तेज बहाव में डूबते शिवभक्त को एसडीआरएफ ने बचाया गंगा के तेज बहाव में डूबते शिवभक्त को
कांवड़ यात्रा के दौरान गुरुवार को कांगड़ा घाट पर गंगा के तेज बहाव में नोएडा सेक्टर 45 का एक नाबालिग शिवभक्त अचानक गंगा के तेज बहाव में बहने लगा। इस दौरान घाट पर तैनात एसडीआरएफ की टीम के जवान ने बिना देर किए गंगा में छलांग लगा दी। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कांवड़िए को सकुशल गंगा से बाहर निकाल लिया। इसके बाद मौके पर ही कांवड़िए को प्राथमिक उपचार दिया गया। जिससे उसकी हालत सामान्य हो गई। वहीं एसडीआरएफ के सेनानायक अर्पण यदुवंशी ने कांवड़ियों से चिह्नित और सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करने और पुलिस, प्रशासन के जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें