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गंगा के तेज बहाव में डूबते शिवभक्त को एसडीआरएफ ने बचाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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गंगा के तेज बहाव में डूबते शिवभक्त को एसडीआरएफ ने बचाया गंगा के तेज बहाव में डूबते शिवभक्त को एसडीआरएफ ने बचाया गंगा के तेज बहाव में डूबते शिवभक्त को

गंगा के तेज बहाव में डूबते शिवभक्त को एसडीआरएफ ने बचाया

कांवड़ यात्रा के दौरान गुरुवार को कांगड़ा घाट पर गंगा के तेज बहाव में नोएडा सेक्टर 45 का एक नाबालिग शिवभक्त अचानक गंगा के तेज बहाव में बहने लगा। इस दौरान घाट पर तैनात एसडीआरएफ की टीम के जवान ने बिना देर किए गंगा में छलांग लगा दी। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कांवड़िए को सकुशल गंगा से बाहर निकाल लिया। इसके बाद मौके पर ही कांवड़िए को प्राथमिक उपचार दिया गया। जिससे उसकी हालत सामान्य हो गई। वहीं एसडीआरएफ के सेनानायक अर्पण यदुवंशी ने कांवड़ियों से चिह्नित और सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करने और पुलिस, प्रशासन के जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

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ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

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