बाल विवाह की सूचना पर नाबालिग का रेस्क्यू
बाल विवाह की सूचना पर नाबालिग का रेस्क्यू ग्राम पंचायत हरा, थाना कोन में संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर एक नाबालिग बालिका का रेस्क्यू किया। वन स्टॉप सेंट
सोनभद्र। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को बाल विवाह की सूचना मिलने पर ग्राम पंचायत हरा, थाना कोन में संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर एक नाबालिग बालिका का रेस्क्यू किया। वन स्टॉप सेंटर की केस वर्कर अनुराधा जायसवाल और चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपरवाइजर ने मौके पर पहुंचकर बालिका की आयु का सत्यापन किया, जिसमें वह नाबालिग पाई गई। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के निर्देश पर रात में उसके संरक्षण की व्यवस्था करते हुए बालिका को बाल गृह में आवासित कराया गया। टीम ने लोगों से अपील की है कि बाल विवाह या बच्चों से जुड़े किसी भी अपराध की सूचना तत्काल 1098, 1076 या 181 हेल्पलाइन पर दें।
सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
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