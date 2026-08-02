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पुरी स्टेशन पर रेस्क्यू की गईं चार सगी बहनें सकुशल घर लौटीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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कामडारा के बुरुहातू गांव के लक्ष्मण टोपनो की चार बेटियों को रेलवे पुलिस ने पुरी स्टेशन से रेस्क्यू किया। उन्हें वन स्टॉप सेंटर भेजा गया था। परिवार की विशेष परिस्थिति के कारण, सभी की संचार में कठिनाई थी। उचित सत्यापन के बाद, परिवार ने उन्हें सुरक्षित घर ले जाने में सफलता प्राप्त की।

पुरी स्टेशन पर रेस्क्यू की गईं चार सगी बहनें सकुशल घर लौटीं

कामडारा, प्रतिनिधि। कामडारा प्रखंड के बुरुहातू गांव निवासी लक्ष्मण टोपनो की चार सगी बेटियों को पुरी (ओडिशा) रेलवे स्टेशन पर संदेह के आधार पर रेलवे पुलिस ने रेस्क्यू कर मयूरभंज जिले के बारीपदा स्थित वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। चारों बहनों की पहचान नेलो टोपनो, फोदन टोपनो, बहालेन टोपनो और सोमारी टोपनो के रूप में हुई है। वन स्टॉप सेंटर से सूचना मिलने पर कामडारा पुलिस ने परिजनों का सत्यापन कराया। सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद परिजन शनिवार देर रात ओडिशा पहुंचे और चारों बहनों को सकुशल अपने साथ गांव ले आए। बताया गया कि परिवार में माता-पिता समेत छह सदस्य हैं।

परिवार की विशेष परिस्थिति यह है कि चारों बहनें और उनके पिता बोल नहीं सकते, जबकि उनकी माता भी स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाती हैं। संचार संबंधी कठिनाइयों के बावजूद पुलिस और प्रशासन की पहल से सत्यापन के बाद चारों बहनों की सुरक्षित घर वापसी हो सकी, जिससे परिजनों ने राहत की सांस ली।

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