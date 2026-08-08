किशोरी को शादी की नीयत से भगाया, मुकदमा
खरगूपुर में एक किशोरी को शादी करने के इरादे से एक अज्ञात युवक द्वारा बहला-फुसलाकर भगाने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी भतीजी पिछले कुछ समय से उसके पास रह रही थी। लड़की का पता लगाने के लिए रिश्तेदारों और अन्य स्थानों पर खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।
खरगूपुर,संवाददाता। किशोरी को शादी करने के नीयत से बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने एक अज्ञात युवक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज किया है। मामला थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां के एक व्यक्ति ने थाने पर दिए गए तहरीर में कहा है कि उसके छोटे की मृत्यु आठ साल पहले हो गई थी। भाई की पत्नी भी घर छोड़कर चली गई जिस कारण उसकी भतीजी उसके पास रहकर पढ़ाई कर रही थी। बुधवार को करीब पांच बजे कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी भतीजी को शादी करने के नीयत से बहला फुसलाकर भगा ले गया। जानकारी होने पर रिश्तेदारी व अन्य स्थानों पर खोजबीन किया गया उसका पता नहीं चल सका।
प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि अपहरण के मामले में एक अज्ञात युवक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज किया गया है।
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