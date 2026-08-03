कानपुर एक्सप्रेस वे पर पुल की सड़क का निर्माण नए सिरे से

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे(एनई-6) पर छह स्थानों पर खराब हुई सड़क की मरम्मत के क्रम में अब किमी 64 पर बने 200 मीटर लंबे पुल की सड़क को पूरा उखाड़ कर नए सिरे से बनाया जा रहा है। इस मरम्मत कार्य के कारण डायवर्जन किया गया है। वहां से वाहनों को कॉशन के साथ निकाला जा रहा है, जिससे यहां पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक तो लग ही रहा है, अधिकता होने पर कुछ मिनटों के लिए जाम की भी स्थिति बन रही है। एक्सप्रेस वे पर कानपुर की तरफ से लखनऊ आने पर किमी 64 पर सड़क की सतह उखड़ गई थी।

उसके अगल-बगल में हल्की धंस भी गई। इसके बाद एनएचएआई ने पूरे मार्ग का सर्वे कर छह स्थानों को चिन्हित कर वहां सड़क की सतह को उखाड़ कर नए सिरे से बनाने का निर्देश कार्यदायी संस्था को दिया था। इसी क्रम में किमी 64 के पास 200 मीटर के पुल पर भी 30 मीटर तक सुधार कार्य किया था। इस सुधार कार्य पर एनएचएआई मुख्यालय संतुष्ट नहीं रहा। कार्यदायी संस्था के कार्य पर नाराजगी जताते हुए उसने पूरे पुल की सड़क को उखाड़ कर नए सिरे से बनाने का निर्देश दिया। अब 200 मीटर तक सड़क को उखाड़ कर नए सिरे से बनाया जा रहा। बताया जाता है कि यहां किए जा रहे मरम्मत कार्य के कारण डायर्वजन कर दिया गया है। वहां तैनात एनएचआई के गार्ड वाहनों को कॉशन के साथ निकाल रहे हैं। एनएचएआई के अनुसार मरम्मत कार्य को बुधवार तक पूरा कर लिया जाएगा।