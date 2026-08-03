Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कानपुर एक्सप्रेस वे पर पुल की सड़क का निर्माण नए सिरे से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे पर किमी 64 पर 200 मीटर लंबे पुल की सड़क उखड़कर नए सिरे से बनाई जा रही है। एनएचएआई ने कार्यदायी संस्था की असंतोषजनक मरम्मत के कारण पूरी सड़क को फिर से बनाने का आदेश दिया। इस मरम्मत के कारण डायवर्जन किया गया है और वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है, जिससे जाम की स्थिति बन रही है।

कानपुर एक्सप्रेस वे पर पुल की सड़क का निर्माण नए सिरे से

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे(एनई-6) पर छह स्थानों पर खराब हुई सड़क की मरम्मत के क्रम में अब किमी 64 पर बने 200 मीटर लंबे पुल की सड़क को पूरा उखाड़ कर नए सिरे से बनाया जा रहा है। इस मरम्मत कार्य के कारण डायवर्जन किया गया है। वहां से वाहनों को कॉशन के साथ निकाला जा रहा है, जिससे यहां पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक तो लग ही रहा है, अधिकता होने पर कुछ मिनटों के लिए जाम की भी स्थिति बन रही है। एक्सप्रेस वे पर कानपुर की तरफ से लखनऊ आने पर किमी 64 पर सड़क की सतह उखड़ गई थी।

ये भी पढ़ें:लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की सतह फिर खराब हुई; जांच के आदेश, 3 इंजीनियरों पर ऐक्शन

उसके अगल-बगल में हल्की धंस भी गई। इसके बाद एनएचएआई ने पूरे मार्ग का सर्वे कर छह स्थानों को चिन्हित कर वहां सड़क की सतह को उखाड़ कर नए सिरे से बनाने का निर्देश कार्यदायी संस्था को दिया था। इसी क्रम में किमी 64 के पास 200 मीटर के पुल पर भी 30 मीटर तक सुधार कार्य किया था। इस सुधार कार्य पर एनएचएआई मुख्यालय संतुष्ट नहीं रहा। कार्यदायी संस्था के कार्य पर नाराजगी जताते हुए उसने पूरे पुल की सड़क को उखाड़ कर नए सिरे से बनाने का निर्देश दिया। अब 200 मीटर तक सड़क को उखाड़ कर नए सिरे से बनाया जा रहा। बताया जाता है कि यहां किए जा रहे मरम्मत कार्य के कारण डायर्वजन कर दिया गया है। वहां तैनात एनएचआई के गार्ड वाहनों को कॉशन के साथ निकाल रहे हैं। एनएचएआई के अनुसार मरम्मत कार्य को बुधवार तक पूरा कर लिया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
NHAI Lucknow News Lucknow Kanpur Expressway अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।