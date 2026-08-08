प्लस टू हाई स्कूल प्रबंधन समिति का गठन, मोती बने अध्यक्ष
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् के निर्देशानुसार, शनिवार को प्लस टू उच्च विद्यालय बरही का प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। आमसभा में अभिभावकों ने भाग लिया और 19 सदस्यों का चयन किया गया। मोती सिंह को अध्यक्ष और विमला देवी को उपाध्यक्ष चुना गया। मुखिया शमशेर आलम ने अध्यक्षता की।
बरही प्रतिनिधि। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् के निर्देशानुसार प्लस टू उच्च विद्यालय बरही का विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन शनिवार को किया गया। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों की उपस्थिति में आमसभा हुई। अध्यक्षता मुखिया शमशेर आलम ने की। प्रबंधन समिति के गठन के लिए बतौर पर्यवेक्षक श्याम नारायण सिंह आमसभा में शामिल थे। आमसभा में उपस्थित अभिभावकों में से 19 सदस्यों का चयन किया गया। चयनित सदस्यों ने मोती सिंह को अध्यक्ष और विमला देवी को उपाध्यक्ष पद के लिए चयन किया ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें