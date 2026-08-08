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प्लस टू हाई स्कूल प्रबंधन समिति का गठन, मोती बने अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् के निर्देशानुसार, शनिवार को प्लस टू उच्च विद्यालय बरही का प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। आमसभा में अभिभावकों ने भाग लिया और 19 सदस्यों का चयन किया गया। मोती सिंह को अध्यक्ष और विमला देवी को उपाध्यक्ष चुना गया। मुखिया शमशेर आलम ने अध्यक्षता की।

प्लस टू हाई स्कूल प्रबंधन समिति का गठन, मोती बने अध्यक्ष

बरही प्रतिनिधि। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् के निर्देशानुसार प्लस टू उच्च विद्यालय बरही का विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन शनिवार को किया गया। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों की उपस्थिति में आमसभा हुई। अध्यक्षता मुखिया शमशेर आलम ने की। प्रबंधन समिति के गठन के लिए बतौर पर्यवेक्षक श्याम नारायण सिंह आमसभा में शामिल थे। आमसभा में उपस्थित अभिभावकों में से 19 सदस्यों का चयन किया गया। चयनित सदस्यों ने मोती सिंह को अध्यक्ष और विमला देवी को उपाध्यक्ष पद के लिए चयन किया ।

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