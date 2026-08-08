Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एमए हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल हुई नर्मदेश्वर की कहानी कंघी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

सासाराम के प्रसिद्ध कथाकार नर्मदेश्वर की कहानी 'कंघी' अब बिहार विश्वविद्यालयों के एमए हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। इसके अलावा, उनकी कहानी 'बीज' को एनसीईआरटी की पढ़े और बढ़े श्रृंखला में स्थान मिला है, जो छात्रों के लिए साहित्यिक अध्ययन का हिस्सा बनेगा।

एमए हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल हुई नर्मदेश्वर की कहानी कंघी

सासाराम, नगर संवाददाता। जिले के चर्चित कथाकार नर्मदेश्वर की साहित्यिक उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। उनकी चर्चित कहानी कंघी को यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार के एमए हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब यह कहानी बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में एमए हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ाई जाएगी। वहीं उनकी कहानी बीज को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की पढ़े और बढ़े श्रृंखला के तहत तैयार की गई अन्न का साहित्य पठन सामग्री में शामिल किया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sasaram Latest News Sasaram News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।