एमए हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल हुई नर्मदेश्वर की कहानी कंघी
सासाराम के प्रसिद्ध कथाकार नर्मदेश्वर की कहानी 'कंघी' अब बिहार विश्वविद्यालयों के एमए हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। इसके अलावा, उनकी कहानी 'बीज' को एनसीईआरटी की पढ़े और बढ़े श्रृंखला में स्थान मिला है, जो छात्रों के लिए साहित्यिक अध्ययन का हिस्सा बनेगा।
सासाराम, नगर संवाददाता। जिले के चर्चित कथाकार नर्मदेश्वर की साहित्यिक उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। उनकी चर्चित कहानी कंघी को यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार के एमए हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब यह कहानी बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में एमए हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ाई जाएगी। वहीं उनकी कहानी बीज को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की पढ़े और बढ़े श्रृंखला के तहत तैयार की गई अन्न का साहित्य पठन सामग्री में शामिल किया गया है।
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