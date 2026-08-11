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परमाणु वैज्ञानिक एमपी परमेश्वरन का निधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक एमपी परमेश्वरन का त्रिशूर, केरल में निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। परमेश्वरन ने विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक लेखक एवं सामाजिक सक्रियता के क्षेत्र में योगदान दिया। उनके निधन से विज्ञान, साहित्य और वामपंथी राजनीति में एक प्रभावशाली अध्याय का अंत हुआ।

परमाणु वैज्ञानिक एमपी परमेश्वरन का निधन

त्रिशूर (केरल), एजेंसी। प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक, लेखक और वामपंथी विचारक एमपी परमेश्वरन का मंगलवार को यहां उनके आवास पर निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने और साक्षरता अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले परमेश्वरन के निधन से विज्ञान, साहित्य, सामाजिक सक्रियता और वामपंथी राजनीति के क्षेत्र में एक प्रभावशाली अध्याय का अंत हो गया। 18 जनवरी, 1935 को केरल के त्रिशूर जिले के किरालूर में जन्मे परमेश्वरन ने तिरुवनंतपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने मॉस्को पावर इंस्टीट्यूट से परमाणु इंजीनियरिंग में पीएचडी की। परमेश्वरन ने 1957 से 1975 तक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) में वैज्ञानिक के रूप में काम किया।

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इसके बाद उन्होंने वैज्ञानिक का करियर छोड़कर केरल शास्त्र साहित्य परिषद (केएसएसपी) की गतिविधियों में खुद को समर्पित कर दिया। 1970 में स्थापित केएसएसपी का उद्देश्य आम लोगों में वैज्ञानिक सोच और जागरूकता बढ़ाना था।

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