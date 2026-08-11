परमाणु वैज्ञानिक एमपी परमेश्वरन का निधन
प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक एमपी परमेश्वरन का निधन उनके निवास पर हुआ। वह 91 वर्ष के थे और विज्ञान को आम जनता तक पहुँचाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। वह केरल शास्त्र साहित्य परिषद के संस्थापक सदस्य थे, जिसने वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। उनका जन्म 18 जनवरी 1935 को त्रिशूर, केरल में हुआ था।
त्रिशूर (केरल), एजेंसी। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक, लेखक और वामपंथी विचारक एमपी परमेश्वरन का मंगलवार को उनके आवास पर निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने में उनके योगदान के लिए उन्हें लंबे समय तक याद किया जाएगा। परमेश्वरन वैज्ञानिक, लेखक, विज्ञान प्रचारक, विचारक और साक्षरता अभियान से जुड़े कार्यकर्ता के तौर पर सक्रिय रहे। वह केरल शास्त्र साहित्य परिषद के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। इस संगठन ने आम लोगों के बीच वैज्ञानिक सोच और जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। परमेश्वरन का जन्म 18 जनवरी 1935 को केरल के त्रिशूर जिले के किरालूर में हुआ था।
उन्होंने तिरुवनंतपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बाद में मॉस्को पावर इंस्टीट्यूट से परमाणु इंजीनियरिंग में पीएचडी की थी।
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