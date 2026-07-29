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हिंदीसेवी केशरीनारायण त्रिपाठी का निधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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प्रसिद्ध हिंदी सेवक डॉ. केशरी नारायण त्रिपाठी का निधन मंगलवार की रात 89 वर्ष की आयु में हुआ। वह पिछले रविवार को ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया और विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए। उनकी मृत्यु से हिंदी साहित्य की दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है।

हिंदीसेवी केशरीनारायण त्रिपाठी का निधन
हिंदीसेवी केशरीनारायण त्रिपाठी का निधन

वाराणसी, संवाददाता। जाने-माने हिंदी सेवी डॉ. केशरी नारायण त्रिपाठी का मंगलवार की देर रात निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। गत रविवार को ब्रेन स्ट्रोक के बाद उन्हें एपेक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों के काफी प्रयास के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा चुकी। डॉ. केशरी नारायण त्रिपाठी का जन्म एक जून , 1937 को चंदौली जिले के रामपुर ग्राम में हुआ था। सैयदराजा से 1953 में इंटरमीडिएट करने के बाद वाराणसी के डीएवी डिग्री कॉलेज से स्नातक किया। फिर 1962 में काशी विद्यापीठ से हिंदी में एमए की डिग्री हासिल की। 1964 में बीएचयू से हिंदी में पीएचडी की।

इसी दौरान 1963 में बलिया से बीएड. भी कर लिया। 1964 से 1975 तक काशी की नागरीप्रचारिणी सभा में अपनी सेवाएं दीं। 1975 से वे प्रयाग स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन से जुड़े रहे। 2016 में उन्हें पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने भारती शिखर सम्मान से सम्मानित किया।2021 में उनकी पुस्तक हिंदी गद्य का इतिहास को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किशोरीदास वाजपेयी पुरस्कार से सम्मानित किया। 2023 में नागरीप्रचारिणी सभा में न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से हुए महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार और संस्कृतिकर्मी व्योमेश शुक्ल के संस्था-प्रमुख के तौर पर निर्वाचन में इनकी भूमिका रही। उन्होंने अपना अंतिम समय काशी रहकर हिंदी साहित्य की सेवा में लगाया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही सभा में एक शोकसभा आयोजित की गई। समस्त विभाग बंद कर दिए गए। सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल ने कहा कि डॉ.केशरी नारायण त्रिपाठी के निधन से नागरी प्रचारिणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयागराज सहित उत्तर भारत की सभी हिंदीसेवी संस्थाओं ने अपना एक भरोसेमंद शुभेच्छु और सच्चा अभिभावक खो दिया है।

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