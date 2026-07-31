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मास्टर सोबरन मांझी जिला पुस्तकालय बनाया जाएगा मॉडल लाइब्रेरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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मेदिनीनगर में, मास्टर सोबरन मांझी जिला पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल लाइब्रेरी में विकसित करने के लिए 87 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुस्तकालय के आधुनिकीकरण और बेहतर सुविधाओं पर चर्चा की गई। सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना पर भी विचार विमर्श हुआ।

मास्टर सोबरन मांझी जिला पुस्तकालय बनाया जाएगा मॉडल लाइब्रेरी

मेदिनीनगर, संवाददाता। पलामू के मास्टर सोबरन मांझी जिला पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया जाएगा। उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में पुस्तकालय प्रबंधन समिति की हुई बैठक में पुस्तकालय के सुचारु संचालन, आधुनिकीकरण, आधारभूत संरचना के विकास तथा पाठकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के साथ हुई। इसके बाद समिति ने पुस्तकों के वर्गीकरण एवं सूचीकरण कार्य को अधिक व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से क्लासिफायर-कम-कैटलॉगुअर के एक पद पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय मिशन ऑन लाइब्रेरीज़ (नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मास्टर सोबरन मांझी जिला पुस्तकालय को मॉडल लाइब्रेरी के रूप में विकसित करने के लिए 87 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर उपलब्ध करा दी गई है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि स्वीकृत राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय का स्वयं निरीक्षण करने के बाद कार्ययोजना को अंतिम स्वीकृति दी जाएगी, ताकि विकास कार्य निर्धारित समय सीमा में शुरू हो सके।बैठक के दौरान पुस्तकालय परिसर में 25 केवीए रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पुस्तकालय विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और शोधार्थियों के लिए ज्ञान का सशक्त केंद्र बनेगा। बैठक में उप विकास आयुक्त सादात अनवर, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडेय, सहायक समाहर्ता (प्रशिक्षु आईएएस) ऋत्विक मेहता, जिला शिक्षा पदाधिकारी संदीप कुमार, सूचना विज्ञान पदाधिकारी रणवीर सिंह, पुस्तकालयाध्यक्ष मंजीत सिन्हा, भवन निर्माण विभाग, नगर निगम तथा अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं प्रबंधन समिति के सदस्य उपस्थित थे।

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