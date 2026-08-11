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शहीदों की यादों के मेले लगते रहेंगे : प्रो. बलिराज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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आरा। लोक चेतना मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बलिदान देने वालों को याद किया गया। प्रो. बलिराज ठाकुर ने अगस्त क्रांति के महत्व पर प्रकाश डाला और छात्रों के बलिदान की घटना को याद किया। 18 वर्षीय खुदीराम बोस को फांसी की याद भी ताजा की गई। कई समुदाय के लोग समारोह के लिए एकत्रित हुए।

शहीदों की यादों के मेले लगते रहेंगे : प्रो. बलिराज

आरा। लोक चेतना मंच के तत्वावधान में मदन जी के हाता मोहल्ले में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में देश के लिए बलिदान होने वालों को जोश -ख़रोश के साथ याद किया गया। अध्यक्षता भोजपुर जिला हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष व वीकेएसयू के सीनेटर प्रो.बलिराज ठाकुर ने की।

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कार्यक्रम में अध्यक्षीय संबोधन

अध्यक्षीय संबोधन में प्रो. बलिराज ठाकुर ने कहा कि अगस्त क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ देश का सबसे बड़ा आंदोलन साबित हुआ, जिसने स्वतंत्रता का मार्ग तय किया। प्रो. ठाकुर ने विस्तार से उन ऐतिहासिक क्षणों को याद करते हुए कहा कि 11 अगस्त 1942 को पटना में छात्रों की कतार तिरंगा झंडा लिए सचिवालय पर फहराने के लिए आगे बढ़ रही थी। तत्कालीन कलेक्टर डब्लू आर्चर के आदेश से तीन मिनट तक गोलियां चलीं, जिसमें सात छात्र मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो गए। सचिवालय के समक्ष सातों शहीदों की मूर्ति सप्त ऋषि के रूप में खड़ी है।

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खुदीराम बोस का बलिदान

प्रो. ठाकुर ने बतायाहा कि 11 अगस्त 1908 को ही 18 वर्षीय खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर केंद्रीय जेल में फांसी के तख्ते पर झुला दिया गया था। संचालन कवि समीक्षक जितेंद्र कुमार और धन्यवाद ज्ञापन प्रो. दिवाकर पांडेय ने किया। समाजसेवी शिवदास सिंह, शशिकांत तिवारी, विनोद सिंह, हरीश उपाध्याय, कवि जनमेजय ओझा, पंकज ठाकुर, पंकज राय, मुन्ना सिंह, डॉ.रवींद्र कुमार ठाकुर, पप्पू पांडेय, डॉ.किरण कुमारी, डॉ. रेणु मिश्र सहित कई लोग थे।

सामान्य प्रश्न

कार्यक्रम का आयोजन किसके तत्वावधान में किया गया?
कार्यक्रम का आयोजन लोक चेतना मंच के तत्वावधान में किया गया।
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