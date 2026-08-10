क्रांति दिवस पर शहीद स्मारक समिति की बैठक सम्पन्न
सैयदराजा में 9 अगस्त क्रांति के अवसर पर शहीद स्मारक समिति की बैठक आयोजित की गई। वक्ताओं ने महात्मा गांधी के 'करो या मरो' नारे और भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डाला। 9 अगस्त को श्रद्धांजलि सभा और प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा।
सैयदराजा, हिन्दुस्तान संवाद। 9 अगस्त क्रांति के अवसर पर शहीद स्मारक समिति की बैठक रविवार को स्मारक परिसर में सम्पन्न हुई। बैठक में वक्ताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा दिया गया करो या मरो का नारा स्वतंत्रता संग्राम की निर्णायक लड़ाई बन गया था। कहा गांधी जी के आह्वान के बाद पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा हो गया था। इस आंदोलन ने ऐसी नींव रखी कि ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल गईं। डॉ. समर बहादुर सिंह ने कहा कि अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के बाद यह आंदोलन भारतीय जनता का अपना आंदोलन बन गया था।
उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1942 की क्रांति सबसे अनूठी थी, जिसने उसी वर्ष भारतीय स्वतंत्रता की पटकथा लिख दी थी। अगस्त की यह क्रांति भारतीय राष्ट्रीय इतिहास की सबसे सशक्त क्रांति थी। बैठक में तय किया गया कि 9 अगस्त को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा और प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। इसमें क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। अध्यक्षता मंगला सिंह और संचालन अंकित जायसवाल ने किया। इस अवसर पर जितेंद्र जायसवाल, रामानंद यादव, रजनीकांत पांडेय, सुशील शर्मा, गुड्डू खान, नंदलाल मौर्य, सुरेश यादव, आनंद सिंह आदि मौजूद रहे।
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