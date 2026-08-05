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सामाजिक अन्याय के विरुद्ध जामताड़ा को गुरू जी ने बनाया प्रारंभिक मंच

By Hindustan | Bureau
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जामताड़ा, प्रतिनिधि। झारखंड निर्माता, पद्म भूषण, दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर जामताड़ा की मिट्टी और उसकी जनता का हृदय गहन पीड़ा से व्याकुल

सामाजिक अन्याय के विरुद्ध जामताड़ा को गुरू जी ने बनाया प्रारंभिक मंच

झारखंड निर्माता, पद्म भूषण, दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर जामताड़ा की मिट्टी और उसकी जनता का हृदय गहन पीड़ा से व्याकुल है। यहीं से उनके जीवन का पहला संघर्ष उभरा था। महाजनी प्रथा के अत्याचार, जमीनों की बेदखली और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध उन्होंने जामताड़ा को अपना प्रारंभिक मंच बनाया। इस धरती पर उन्होंने जो बीज बोया, वही आगे चलकर झारखंड आंदोलन की मजबूत जड़ें बना। उक्त बाते दिवंगत विधायक विष्णु भैया के निजी सचिव मनोज झा ने उनके पुण्यतिथी पर कही। कहा कि जब विष्णु भैया ने स्वेच्छा से अपना पद त्याग दिया, तब दिशोम गुरु जी जामताड़ा के जनप्रतिनिधि बने।

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सम्पूर्ण झारखंड ने गुरु जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। पर जामताड़ा वासियों के लिए वे यहां के सांसद भी रहे है और विधायक भी थे। उन्होंने इस क्षेत्र की आवाज को नई ताकत दी और हर कार्यकर्ता को संघर्ष की राह पर अडिग रहने का बल प्रदान किया। जामताड़ा के कार्यकर्ता आज भी उनके विचारों को जीवित रखे हुए हैं।मनोज ने कहा कि झारखंड निर्माता दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने अपना संपूर्ण जीवन आदिवासी अस्मिता, जल-जंगल-जमीन के अधिकार और अलग झारखंड राज्य की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया। उनके दृढ़ संकल्प और अटूट संघर्ष ने ही झारखंड को स्वतंत्र पहचान दिलाई। उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के लिए सदा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी।

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